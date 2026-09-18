MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Κούβα: Νέο μαζικό μπλακάουτ, το έβδομο από τις αρχές του έτους

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Νέο μαζικό μπλακάουτ σημειώθηκε σήμερα στην Κούβα, το έβδομο από τις αρχές του χρόνου, ανακοίνωσε το υπουργείο Ενέργειας.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του υπουργείου σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας κατέρρευσε για άλλη μια φορά, με αποτέλεσμα να βυθιστεί στο σκοτάδι το νησί των περιπου 9 εκατομμυρίων κατοίκων.

Το γερασμένο ηλεκτρικό δίκτυο της Κούβας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα από τις ελλείψεις καυσίμων, τις βλάβες στις υποδομές και τον πετρελαϊκό αποκλεισμό που επέβαλαν οι ΗΠΑ. Ακόμη και όταν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, συχνά οι αρχές προχωρούν σε προγραμματισμένες διακοπές, αφήνοντας χωρίς ηλεκτροδότηση δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους κάθε φορά.

Κούβα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Γερμανία: Η κυβέρνηση αποφάσισε μείωση φόρων στα καύσιμα και πλαφόν στις τιμές

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Κατερίνα Καινούργιου για Γρηγόρη Γκουντάρα: “Είχαν μεταφερθεί κάποια πράγματα που με είχαν πληγώσει πάρα πολύ”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 18,5 χρόνων στον “εγκέφαλο” της φονικής έκρηξης σε τράπεζα με μία νεκρή – Βαριά ποινή και στον συνεργό του

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σήμερα το 2ο Polichni Street Festival με πλήθος δραστηριοτήτων και μεγάλη συναυλία

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η παράσταση “Θέλω να σου κρατάω το χέρι” από σήμερα στο Θέατρο Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 7 ώρες πριν

Συμβουλευτική υποστήριξη από την ΕΤΕπ για βιώσιμες και ανθεκτικές υποδομές νερού στη Θεσσαλονίκη