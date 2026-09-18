Εύβοια: Μεθυσμένος οδηγός τράκαρε, συνελήφθη και ξήλωσε την πόρτα των κρατητηρίων

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (17/9) στην Εύβοια, όταν ένας νεαρός οδηγός συνελήφθη στα Ψαχνά για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, έχοντας προηγουμένως προκαλέσει τροχαίο ατύχημα και, στη συνέχεια, σοβαρές υλικές ζημιές μέσα στο αστυνομικό τμήμα.

Όπως αναφέρει το eviathema.gr, όλα ξεκίνησαν όταν η περίπολος της Τροχαίας Χαλκίδας εντόπισε ένα επιβατικό αυτοκίνητο να κινείται με ύποπτο και ακανόνιστο τρόπο στον δρόμο που συνδέει τη Νέα Αρτάκη με τα Ψαχνά. Οι αστυνομικοί ακολούθησαν το όχημα διακριτικά, προκειμένου να παρέμβουν με ασφάλεια.

Ο οδηγός του ύποπτου οχήματος πριν το ακινητοποιήσει προσέκρουσε στο πίσω μέρος προπορευόμενου οχήματος. Τελικά, οι αστυνομικοί κατόρθωσαν να το σταματήσουν στο ύψος του μνημείου Αγγελή Γοβιού.

Στο σημείο κλήθηκαν στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος Διρφύων – Μεσσαπίων για να συνδράμουν στην επιχείρηση. Ο επιτόπιος έλεγχος των αστυνομικών επιβεβαίωσε τις αρχικές εκτιμήσεις, καθώς ο οδηγός βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Άμεσα οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του στα όρια του αυτοφώρου και τον μετέφεραν στο τμήμα.

Η κατάσταση όμως κλιμακώθηκε κατά την παραμονή του στα κρατητήρια καθώς ο νεαρός οδηγός σε κατάσταση ανεξέλεγκτης διέγερσης, άρχισε να φωνάζει απειλητικά και να χτυπά με μανία τη μεταλλική πόρτα των κρατητηρίων, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να την ξηλώσει και να προκαλέσει σημαντικές φθορές στον χώρο.

Οι αστυνομικοί επενέβησαν για να αποτρέψουν περαιτέρω καταστροφές ή αυτοτραυματισμό. Το πρωί της Παρασκευής ο νεαρός οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας, αντιμέτωπος με κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, διατάραξη της κοινής ειρήνης και φθορά δημόσιας περιουσίας.