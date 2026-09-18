Θεσσαλονίκη: Δωρεάν Wi-Fi σε 30 ηλεκτρικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ – Τι πρέπει να ξέρετε

Σε σημαντική, ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του προχωρά ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αφοσίωσή του στον εκσυγχρονισμό και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Από σήμερα κυκλοφορούν ήδη 30 ηλεκτρικά 12μετρα λεωφορεία τα οποία διαθέτουν δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλους τους επιβάτες.

Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο πιλοτικής εφαρμογής, που στόχο έχει να αφουγκραστεί τις σύγχρονες ανάγκες των επιβατών, μετατρέποντας τη διαδρομή με τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε μια πιο ευχάριστη, παραγωγική και άνετη εμπειρία.

Ανάλογα με τα αποτελέσματα και την ανταπόκριση του κοινού σε αυτήν την πιλοτική φάση, το μέτρο, αφού αξιολογηθεί, ενδέχεται να επεκταθεί σε περισσότερα λεωφορεία του ΟΑΣΘ, διευρύνοντας τα ψηφιακά οφέλη για ολόκληρη την πόλη.

«Κάνουμε ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα για τον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης. Αφουγκραζόμαστε τις καθημερινές ανάγκες του επιβατικού κοινού και φέρνουμε την τεχνολογία στην καρδιά των λεωφορείων μας, κάνοντας τις μετακινήσεις των πολιτών πιο ευχάριστες, αποδοτικές και λειτουργικές», δηλώνει ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ, Μανώλης Μπελιμπασάκης.

«Η ένταξη δωρεάν διαδικτύου σε 30 ηλεκτρικά λεωφορεία δεν αποτελεί απλώς μια επιπλέον παροχή, αλλά κομμάτι ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου αναβάθμισης των υπηρεσιών μας. Παρακολουθούμε στενά τα δεδομένα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της πιλοτικής εφαρμογής, με μοναδικό γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση και την ικανοποίηση των πολιτών», υπογραμμίζει ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού, Κώστας Ταγγίρης.

Οδηγίες σύνδεσης

Τα λεωφορεία που διαθέτουν ασύρματη, δωρεάν σύνδεση στο διαδίκτυο, φέρουν ειδική σήμανση, ώστε η διαθεσιμότητα να είναι αντιληπτή από τους επιβάτες οι οποίοι, προκειμένου να συνδεθούν, πρέπει να ακολουθούν τα παρακάτω απλά βήματα:

1.Ενεργοποιείτε το Wi-Fi στο κινητό σας τηλέφωνο.

2.Περιμένετε να εμφανιστούν τα διαθέσιμα δίκτυα και επιλέγετε το #WIBUS

3.Αποδέχεστε τους όρους και δίνετε την κατάλληλη συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, επιλέγοντας «Συνέχεια».

4.Μόλις φορτώσει η νέα σελίδα, προσπερνάτε τη διαφήμιση και επιλέγετε «Σύνδεση Internet».

5.Περιμένε μερικά δευτερόλεπτα και η συσκευή σας είναι έτοιμη για πλοήγηση.