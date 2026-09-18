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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αίγιο: Αστυνομικοί απέτρεψαν αυτοκτονία άνδρα έξω από Τμήμα

Intime
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Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (18/9), έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αιγίου, όταν ένας άνδρας, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έβγαλε αιχμηρό αντικείμενο και απείλησε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Όπως αναφέρει το tempo214.news, οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο αντιλήφθηκαν άμεσα τον άνδρα και αντέδρασαν άμεσα και με ιδιαίτερη ψυχραιμία, επιχειρώντας να τον ηρεμήσουν και να τον αποτρέψουν από το να προχωρήσει στην πράξη.

Με επαγγελματισμό και προσεκτικούς χειρισμούς, κατάφεραν τελικά να τον πείσουν να αφήσει το αντικείμενο, χωρίς να τραυματιστεί ο ίδιος ή οποιοσδήποτε άλλος.

Στη συνέχεια, ο άνδρας μεταφέρθηκε για ψυχιατρική εξέταση, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη φροντίδα και αξιολόγηση από τους αρμόδιους γιατρούς.

Το περιστατικό έληξε χωρίς απρόοπτα, με την έγκαιρη και ψύχραιμη παρέμβαση των αστυνομικών να αποτρέπει μια ιδιαίτερα επικίνδυνη εξέλιξη.

Αίγιο Ελληνική Αστυνομία

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