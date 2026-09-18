Μάριος Μαριόλος: Προσπαθώ να μην ασχολούμαι πολύ με το πως διαμορφώνονται τα προγράμματα, οι ζώνες, η τηλεθέαση

Ο Μάριος Μαριόλος έδωσε συνέντευξη, αυτή την εβδομάδα, στο ένθετο Τύπος Tv και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Θεοδωροπούλου με αφορμή τη νέα σειρά “Αντώνιος και Κλεοπάτρα” στον ΣΚΑΪ.

Μέσα σε όλα, δε, ο νεαρός ηθοποιός αναφέρθηκε τόσο στην ώρα προβολής του νέου εγχειρήματος όσο και στη συνέχιση της συνεργασία τόσο με την συμπρωταγωνίστρια του, Ειρήνη Τάσσου όσο και με τον Ανδρέα Γεωργίου.

Η σειρά θα προβάλλεται πριν απ’ το δελτίο ειδήσεων. Είναι μεγάλο το στοίχημα;

Δεν ξέρω αν θέλω να το βλέπω ως μεγάλο στοίχημα. Προσπαθώ γενικά να μην ασχολούμαι πολύ με το πως διαμορφώνονται τα προγράμματα, οι ζώνες ή η τηλεθέαση, γιατί όλο αυτό μου δημιουργεί ένα επιπλέον άγχος και μια πίεση που δεν θέλω να κουβαλάω στη δουλειά μου.

Προτιμώ να επικεντρώνομαι σε αυτό που περνάει από το δικό μου χέρι: να είμαι όσο καλύτερος μπορώ σε αυτό που κάνω. Τα υπόλοιπα, έτσι κι αλλιώς, δεν μπορείς να το ελέγξεις.

Πως νιώθετε που συνεργάζεστε ξανά (σ.σ. με την Ειρήνη Τάσσου) μετά τη μεγάλη επιτυχία της “Γης της ελιάς”;

Μεγάλη χαρά και, κυρίως, μεγάλη αγάπη για όλους αυτούς τους ανθρώπους, Από τον Ανδρέα Γεωργίου μέχρι τον πρώτο και τον τελευταίο άθρωπο αυτής της παραγωγής. Είναι ο τρίτος μου χρόνος με αυτή την ομάδα και πλέον υπάρχει πραγματικά ένα οικογεειακό κλίμα.

Και δεν το λέω επειδή είναι κάτι που συνηθίζουμε να λέμε για τις δουλειές μας. Το λέω γιατί έτσι ακριβώς το αισθάνομαι. Είναι πολύ σημαντικό να πηγαίνεις στη δουλειά σου και να βρίσκεσαι ανάμεσα σε ανθρώπους με τους οποίους νιώθεις άνετα και όμορφα.