Μυρωδιά μούχλας στα ρούχα μετά το άπλωμα: Οι βασικές αιτίες και πώς να την εξαφανίσετε

Τα ρούχα μπορεί να βγαίνουν καθαρά από το πλυντήριο, αλλά να αποκτούν δυσάρεστη μυρωδιά μούχλας μόλις στεγνώσουν. Το πρόβλημα δεν οφείλεται απαραίτητα στο άπλωμα: από την παραμονή των βρεγμένων ρούχων στον κάδο μέχρι τον ανεπαρκή αερισμό, αρκετές καθημερινές συνήθειες μπορεί να ευθύνονται.

Γιατί τα ρούχα μυρίζουν μούχλα αφού στεγνώσουν

Το άπλωμα των ρούχων αποτελεί μια οικονομική και πιο ήπια επιλογή για τα υφάσματα. Παράλληλα, μπορεί να περιορίσει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, να προστατεύσει τα ρούχα από τη φθορά που προκαλεί η υψηλή θερμοκρασία του στεγνωτηρίου και να βοηθήσει στη διατήρηση μιας πιο δροσερής θερμοκρασίας στο σπίτι.

Ωστόσο, τι συμβαίνει όταν, παρά το φυσικό στέγνωμα, τα ρούχα αποκτούν μια έντονη και δυσάρεστη μυρωδιά που θυμίζει μούχλα; Το πρόβλημα είναι αρκετά συνηθισμένο και συνδέεται κυρίως με την υγρασία και την ανάπτυξη μικροοργανισμών στις ίνες των υφασμάτων.

Όταν τα ρούχα παραμένουν υγρά για αρκετή ώρα, δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη βακτηρίων, τα οποία ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τις ανεπιθύμητες οσμές. Ο τρόπος και οι συνθήκες στεγνώματος μπορούν, επομένως, να κάνουν τη διαφορά.

Ποιες είναι όμως οι βασικές αιτίες του προβλήματος και τι μπορείτε να κάνετε για να διατηρείτε τα ρούχα σας φρέσκα και καθαρά μετά το πλύσιμο;

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους τα ρούχα αποκτούν μυρωδιά μούχλας αφού στεγνώσουν στον αέρα. Παρόλο που ο τρόπος που τα απλώνετε μπορεί να επηρεάζει το αποτέλεσμα, το πιο πιθανό είναι να ευθύνονται λανθασμένες συνήθειες κατά το πλύσιμο.

Οι ειδικοί συνιστούν να αποφεύγετε τα εξής:

Πυκνό άπλωμα των ρούχων : Αφήνετε πάντα απόσταση μεταξύ των ρούχων στην απλώστρα. Όταν τα ρούχα είναι πολύ κοντά ή αλληλοκαλύπτονται, η υγρασία εγκλωβίζεται στο ύφασμα, σύμφωνα με την Alicia Sokolowski , πρόεδρο και συν-CEO της Aspen Clean.

: Αφήνετε πάντα απόσταση μεταξύ των ρούχων στην απλώστρα. Όταν τα ρούχα είναι πολύ κοντά ή αλληλοκαλύπτονται, η υγρασία εγκλωβίζεται στο ύφασμα, σύμφωνα με την , πρόεδρο και συν-CEO της Aspen Clean. Παραμονή των ρούχων στον κάδο του πλυντηρίου : Αφαιρείτε τα ρούχα από το πλυντήριο αμέσως μόλις τελειώσει ο κύκλος πλύσης. Τα βρεγμένα ρούχα που μένουν στον κάδο για ώρα αναπτύσσουν σπόρια μούχλας, με αποτέλεσμα να μυρίζουν άσχημα, εξηγεί ο Zachary Pozniak , αντιπρόεδρος επιχειρήσεων της Jeeves.

: Αφαιρείτε τα ρούχα από το πλυντήριο αμέσως μόλις τελειώσει ο κύκλος πλύσης. Τα βρεγμένα ρούχα που μένουν στον κάδο για ώρα αναπτύσσουν σπόρια μούχλας, με αποτέλεσμα να μυρίζουν άσχημα, εξηγεί ο , αντιπρόεδρος επιχειρήσεων της Jeeves. Χρήση απορρυπαντικού χαμηλής ποιότητας : Επιλέγετε απορρυπαντικά με ενεργά συστατικά, όπως ένζυμα, που εξασφαλίζουν βαθύτερο καθαρισμό, συμβουλεύει η Mary Gagliardi , ειδικός καθαρισμού της Clorox.

: Επιλέγετε απορρυπαντικά με ενεργά συστατικά, όπως ένζυμα, που εξασφαλίζουν βαθύτερο καθαρισμό, συμβουλεύει η , ειδικός καθαρισμού της Clorox. Στέγνωμα σε χώρο χωρίς καλό εξαερισμό : Απλώνετε τα ρούχα σε δωμάτιο που αερίζεται επαρκώς. «Η υγρασία δημιουργεί το ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη βακτηρίων που προκαλούν δυσάρεστες οσμές», σημειώνει η Sokolowski.

: Απλώνετε τα ρούχα σε δωμάτιο που αερίζεται επαρκώς. «Η υγρασία δημιουργεί το ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη βακτηρίων που προκαλούν δυσάρεστες οσμές», σημειώνει η Sokolowski. Πλύσιμο με κρύο νερό : Παρόλο που ορισμένα υφάσματα απαιτούν κρύο νερό, η Gagliardi επισημαίνει ότι γενικά προσφέρει χαμηλότερη απόδοση καθαρισμού σε σχέση με το ζεστό. Χωρίς σωστό πλύσιμο, τα λιπαρά υπολείμματα του σώματος παραμένουν στα ρούχα, προκαλώντας κακοσμία.

: Παρόλο που ορισμένα υφάσματα απαιτούν κρύο νερό, η Gagliardi επισημαίνει ότι γενικά προσφέρει χαμηλότερη απόδοση καθαρισμού σε σχέση με το ζεστό. Χωρίς σωστό πλύσιμο, τα λιπαρά υπολείμματα του σώματος παραμένουν στα ρούχα, προκαλώντας κακοσμία. Ανεπαρκές ξέβγαλμα από το πλυντήριο : Εάν το πλυντήριο δεν κατανέμει ομοιόμορφα τα ρούχα ώστε να επιτύχει υψηλή ταχύτητα στραγγίσματος, το απορρυπαντικό και οι βρωμιές δεν απομακρύνονται αποτελεσματικά, με αποτέλεσμα οι μυρωδιές να παραμένουν.

: Εάν το πλυντήριο δεν κατανέμει ομοιόμορφα τα ρούχα ώστε να επιτύχει υψηλή ταχύτητα στραγγίσματος, το απορρυπαντικό και οι βρωμιές δεν απομακρύνονται αποτελεσματικά, με αποτέλεσμα οι μυρωδιές να παραμένουν. Παράλειψη καθαρισμού του πλυντηρίου: Όταν αμελείτε τη συντήρηση του πλυντηρίου, συσσωρεύονται υπολείμματα στον κάδο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα βακτήρια να μεταφέρονται από τη συσκευή στα ρούχα κατά τη διάρκεια της πλύσης.

Πώς να απαλλαγείτε από τη μυρωδιά μούχλας στα ρούχα

Αν τα ρούχα σας έχουν μια δυσάρεστη μυρωδιά μούχλας αφού στεγνώσουν στην απλώστρα, οι ειδικοί συνιστούν να τα πλύνετε ξανά. «Αυτή τη φορά, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού και ότι πλένετε τα ρούχα στην υψηλότερη θερμοκρασία που επιτρέπει η ετικέτα φροντίδας τους», αναφέρει η Sokolowski. Η ίδια συνιστά την επιλογή ενός προϊόντος σχεδιασμένου να διασπά τους ρύπους που προκαλούν κακοσμία, αντί να τους καλύπτει απλώς με συνθετικά αρώματα.

Το ξέβγαλμα με ξύδι μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση ορισμένων υπολειμμάτων, αλλά δεν αποτελεί εγγυημένη λύση για την επαναφορά των ρούχων που μυρίζουν. «Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε ξύδι, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει πρώτα την ετικέτα του ρούχου και το εγχειρίδιο του πλυντηρίου σας», τονίζει. «Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν πρέπει ποτέ να αναμειγνύετε ξύδι με παραδοσιακή χλωρίνη, ενώ θα πρέπει να το διατηρείτε ξεχωριστά από άλλα ενισχυτικά πλύσης».

Πώς να αποφύγετε τη δυσάρεστη μυρωδιά μούχλας στα ρούχα

Η πρόληψη της κακοσμίας ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό στο πλυντήριο. «Χρησιμοποιήστε τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού που αναγράφεται στην ετικέτα και αποφύγετε την υπερβολική δόση», επισημαίνει η ειδικός. «Επίσης, είναι σημαντικό να μην υπερφορτώνετε τον κάδο του πλυντηρίου, καθώς έτσι τα ρούχα δεν καθαρίζονται σωστά».

Μετά την πλύση, φροντίστε να απλώνετε τα ρούχα σωστά και σε χώρο με επαρκή εξαερισμό:

Βγάλτε τα ρούχα από το πλυντήριο αμέσως μόλις τελειώσει ο κύκλος.

Τινάξτε κάθε ρούχο και απλώστε το σε μονή στρώση, αφήνοντας αρκετό κενό ανάμεσα στα κομμάτια.

Ανοίξτε τσέπες, μανίκια και κουκούλες.

Γυρίστε τα πιο χοντρά ρούχα από την άλλη πλευρά ενδιάμεσα του στεγνώματος.

Αν απλώνετε τα ρούχα σε κλειστό δωμάτιο με περιορισμένη κυκλοφορία αέρα, ανοίξτε ένα παράθυρο, χρησιμοποιήστε έναν ανεμιστήρα ή ενεργοποιήστε έναν αφυγραντήρα για να επιταχύνετε τη διαδικασία.

Προσοχή: Πριν αποθηκεύσετε τα ρούχα στη ντουλάπα, βεβαιωθείτε ότι έχουν στεγνώσει καλά δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ραφές και τις λαστιχένιες ζώνες.

Πηγή: enikos.gr