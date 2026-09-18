Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 14χρονο που προσπάθησε να μαχαιρώσει 12χρονο σε σχολείο

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε σε βάρος του 14χρονου Ιρανού, ο οποίος χθες το πρωί μπούκαρε με μαχαίρι στην αυλή σχολείου, στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης.

Ο ανήλικος διώκεται και για οπλοφορία, οπλοκατοχή και οπλοχρησία ενώ μετά την άσκηση δίωξης εις βάρος του, παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 7ο τακτικό ανακριτή.

Η απόπειρα της επίθεσης έγινε χθες το πρωί, όταν ένας 14χρονος απείλησε ότι θα επιτεθεί με μαχαίρι σε έναν 12χρονο, με τον πρώτο να έχει αφαιρέσει το μαχαίρι από κατάστημα της περιοχής. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός ενώ ο 14χρονος άρπαξε ξανά μαχαίρι από το ίδιο κατάστημα και επιχείρησε εκ νέου να επιτεθεί.

Σήμερα οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου προχωρούν σε αποχή από τα μαθήματά τους ενώ στο σημείο έχει σπεύσει και η Ελληνική Αστυνομία.