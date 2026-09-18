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Θεσσαλονίκη: Άνοιξαν οι τέσσερις σταθμοί του μετρό που είχαν κλείσει λόγω των κινητοποιήσεων για τα 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φύσσα

Intime
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Άνοιξαν μετά από περίπου 6μιση ώρες οι τέσσερις σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης που είχαν κλείσει λόγω της αντιφασιστικής πορείας για τα 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Οι σταθμοί Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας, Σιντριβάνι και Πανεπιστήμιο είχαν κλείσει στις 4 το απόγευμα λόγω της συγκέντρωσης που ήταν προγραμματισμένη στις 6, ενώ λίγο μετά τις 22:30 δόθηκε όλη η γραμμή του μετρό και πάλι στην κυκλοφορία.

Μετρό Θεσσαλονίκης

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