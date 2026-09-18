Άννα Κανδύλη για Γιώργο Μαζωνάκη: Είναι φοβερό, “πήγε σαν το σκυλί στ’ αμπέλι” μου λέει πολύς κόσμος

Την Άννα Κανδύλη φιλοξένησαν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, το απόγευμα της Παρασκευής, στο πλατό της εκπομπής “Στούντιο στις 3” στον ΣΚΑΪ.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, η έμπειρη δικαστική συντάκτρια αναφέρθηκε στην πολύκροτη υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη και τον θάνατό του που βύθισε στο πένθος σύσσωμο το πανελλήνιο.

Ειδικότερα, η Άννα Κανδύλη σημείωσε χαρακτηριστικά πως “όπου και αν βρεθώ, με όποιον κι αν βρεθώ, με ρωτούν για τον Μαζωνάκη. Η συντριπτική πλειοψηφία, βεβαίως, δεν είναι για το τι έγινε και για το πως έγινε, αλλά εκφράζουν τη λύπη και τη στενοχώρια τους για αυτό που έγινε”.

“Αυτό που λέει κόσμος, πολύς κόσμος, είναι… “πήγε σαν το σκυλί στ’ αμπέλι”. Δηλαδή ξαφνικά; Πας, υποτίθεται, να κάνεις μια θεραπεία, που κακώς δεν σε έχει προειδοποιήσει κανένας πριν για όλα αυτά, για να νιώσεις καλύτερα και χωρίς να πηγαίνει το μυαλό σου στο τι μπορεί να συμβεί και δεν ξανασηκώνεσαι;”.

“Είναι φοβερό! Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο και δεν είναι, όπως σε άλλες υποθέσεις, που σε ρωτάνε “τι έγινε;”, “τι συνέβη μ’ αυτόν;”, “πως το έκανε;”. Εδώ είναι περισσότερο έκφραση λύπης, στενοχώριας” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Άννα Κανδύλη στην καθημερινή ψυχαγωγική εκπομπή του ΣΚΑΪ.

“Για τέτοιες υποθέσεις πάντα υπήρχε ενδιαφέρον. Όμως, τα τελευταία χρόνια μην ξεχνάμε ότι είναι πάρα πολλά και τα μέσα που μπορεί κάποιος να πάρει την πληροφορία. Δηλαδή πια έχουμε το ίντερνετ, όλος ο κόσμος μπορεί να μπει από όπου κι αν είναι και να δει. Και έχει και πολλές πηγές για να δει την πληροφορία”, συμπλήρωσε η ίδια.