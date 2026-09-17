Δημοσκόπηση MRB: Στις 9,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΕΛΑΣ – Στο 10,2% το ΠΑΣΟΚ, 18% η αδιευκρίνιστη ψήφος

Τις νέες ισορροπίες στο πολιτικό σκηνικό μετά τη ΔΕΘ καταγράφει η δημοσκόπηση MRB που παρουσιάστηκε την Πέμπτη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί την πρώτη θέση στην πρόθεση ψήφου ενόψει των επόμενων εκλογών, την ΕΛΑΣ να ακολουθεί στη δεύτερη και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη. Η μέτρηση αποτυπώνει παράλληλα την αναγωγή των ποσοστών, την πιθανή κατανομή των 300 εδρών, αλλά και τη στάση των πολιτών απέναντι στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.

Στην πρόθεση ψήφου της δημοσκόπησης MRB, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,8%, έναντι 14,3% της ΕΛΑΣ, με τη μεταξύ τους απόσταση να διαμορφώνεται στις 9,5 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 10,2%. Στην αναγωγή, που αποτυπώνει έναν διαφορετικό υπολογισμό της εκλογικής δύναμης ενόψει των εκλογών, τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται σε 29%, 17,4% και 12,4%, με την εκτίμηση κατανομής εδρών να αφήνει τη ΝΔ κάτω από το όριο της αυτοδυναμίας.

Στις 9,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΕΛΑΣ

Η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στην πρόθεση ψήφου στο 23,8%, ενώ η ΕΛΑΣ ακολουθεί με 14,3%. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 10,2% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,7%, το ΚΚΕ με 5,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,2% και η Φωνή Λογικής με 3,1%.

Χαμηλότερα καταγράφονται το ΜέΡΑ25 με 1,9%, οι Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο με 1,3% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%.

«Άλλο κόμμα» επιλέγει το 5,7%, ενώ στο 14,7% ανέρχεται το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι δεν έχουν αποφασίσει ή δεν απαντούν. Λευκό, άκυρο ή αποχή δηλώνει το 3,3%, με το σύνολο της αδιευκρίνιστης ψήφου να φθάνει το 18%.

Σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της MRB, τον Ιούλιο του 2026, η ΝΔ παραμένει στο 23,8%, ενώ η ΕΛΑΣ κινείται οριακά από το 14,4% στο 14,3%. Το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται στο 10,2% από 9,1%, η Ελληνική Λύση στο 7,7% από 7,1% και το ΚΚΕ στο 5,5% από 6%.

Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία βρίσκεται στο 4,3% έναντι 7,2% τον Ιούλιο, η Πλεύση Ελευθερίας στο 3,2% από 4,1% και η Φωνή Λογικής στο 3,1% από 2,7%.

Έως 29% η ΝΔ

Στην αναγωγή στο σύνολο, η Νέα Δημοκρατία διαμορφώνεται στο 29%, ενώ η ΕΛΑΣ βρίσκεται στο 17,4%. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 12,4%.

Η Ελληνική Λύση καταγράφεται στο 9,4%, το ΚΚΕ στο 6,7% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 5,2%. Η Πλεύση Ελευθερίας βρίσκεται στο 3,9% και η Φωνή Λογικής στο 3,8%.

Κάτω από το όριο του 3% βρίσκονται το ΜέΡΑ25 με 2,3%, οι Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο με 1,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,2%, ενώ η κατηγορία «άλλο κόμμα» συγκεντρώνει 7,1%.

Η «αριθμητική» της Βουλής: 118 έδρες η ΝΔ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκτίμηση της MRB για την κατανομή των 300 εδρών της Βουλής με βάση την αναγωγή των ποσοστών.

Σύμφωνα με τη σχετική εκτίμηση, η Νέα Δημοκρατία θα καταλάμβανε 118 έδρες. Από αυτές, οι 90 προκύπτουν από την αναλογική κατανομή και οι επιπλέον 28 από το μπόνους του πρώτου κόμματος.

Η ΕΛΑΣ εκτιμάται στις 54 έδρες και το ΠΑΣΟΚ στις 38. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 29 έδρες, το ΚΚΕ με 21, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 16 και από 12 έδρες η Πλεύση Ελευθερίας και η Φωνή Λογικής.

Με αυτή την κατανομή, η Νέα Δημοκρατία απέχει 33 έδρες από το όριο των 151 που απαιτούνται για την αυτοδυναμία και κανένα κόμμα δεν σχηματίζει μόνο του κυβέρνηση.

Στο υποθετικό άθροισμα Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ προκύπτουν 156 έδρες. Πρόκειται αποκλειστικά για αριθμητικό άθροισμα της εκτίμησης εδρών και όχι για εκτίμηση ή πρόβλεψη μετεκλογικής συνεργασίας.

Τι δείχνει η μέτρηση για ένα κόμμα Σαμαρά

Ξεχωριστό κεφάλαιο στη δημοσκόπηση αποτελεί το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

Στην ερώτηση πόσο πιθανό είναι να ψήφιζαν ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, το 4,9% απαντά «σίγουρα θα το ψήφιζα» και το 11,9% «μάλλον θα το ψήφιζα».

Συνολικά, το 16,8% εκφράζει διαφορετικού βαθμού θετική πιθανότητα ψήφου προς ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αντίθετα, το 13,8% δηλώνει ότι «μάλλον δεν θα το ψήφιζε» και το 65,4% ότι «σίγουρα δεν θα το ψήφιζε», ενώ 4% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 23,7% και ο Αλέξης Τσίπρας 14%.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθεί με 6,9% και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,1%.

Μαρία Καρυστιανού και Ζωή Κωνσταντοπούλου συγκεντρώνουν από 4,1%, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας καταγράφεται στο 2,3%.