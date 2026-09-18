MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χαλκιδική: Ο 17χρονος που έπαθε ανακοπή επανήλθε μετά από 50 λεπτά ΚΑΡΠΑ και 7 απινιδώσεις

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε 17χρονος μαθητής Λυκείου, ο οποίος υπέστη καρδιακή ανακοπή το πρωί της Παρασκευής, στο προαύλιο του σχολείου του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με ανάρτηση του KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές, το περιστατικό σημειώθηκε μετά τις 10:30 πμ., όταν ο 17χρονος κατέρρευσε στο προαύλιο. Προσωπικό του σχολείου ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και ιδιώτη γιατρό του Πευκοχωρίου και αντιπρόεδρο του KIDS SAVE LIVES, Κωνσταντίνο Λαζαρίδη.

Ο γιατρός έφτασε, σύμφωνα με την ίδια πηγή, μέσα σε περίπου τρία λεπτά και διαπίστωσε ότι ο μαθητής δεν ανέπνεε και βρισκόταν σε καρδιακή ανακοπή. Χρησιμοποιήθηκε άμεσα απινιδωτής, ο οποίος κατέγραψε απινιδώσιμο ρυθμό, και χορηγήθηκε η πρώτη απινίδωση, ενώ συνεχίστηκε η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας ο 17χρονος ανέκτησε αρχικά καρδιακό ρυθμό, ωστόσο στη συνέχεια υπέστη νέα καρδιακή ανακοπή. Η αναζωογόνηση συνεχίστηκε μέσα στο ασθενοφόρο από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και τον γιατρό.

Με τη συνδρομή περιπολικού της ΕΛ.ΑΣ., που άνοιγε τον δρόμο, ο μαθητής μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας, ενώ καθ’ οδόν συνεχίζονταν η ΚΑΡΠΑ και η χρήση απινιδωτή.

Σύμφωνα με το KIDS SAVE LIVES, η προσπάθεια αναζωογόνησης διήρκεσε συνολικά περίπου 50 λεπτά, στο σχολείο, στο ασθενοφόρο και στο Κέντρο Υγείας, ενώ πραγματοποιήθηκαν συνολικά επτά απινιδώσεις. Ο 17χρονος ανέκτησε τελικά καρδιακό ρυθμό και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Χαλκιδική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Ανδρουλάκης για Μαργαρίτα Παπανδρέου: Συνέδεσε το όνομά της με τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών

ΠΑΙΔΕΙΑ 4 ώρες πριν

Υπουργείο Παιδείας: Ειδικό ποσοστό εισαγωγής στα ΑΕΙ για υποψηφίους από πληγείσες περιοχές

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Άννα Κανδύλη για Γιώργο Μαζωνάκη: Είναι φοβερό, “πήγε σαν το σκυλί στ’ αμπέλι” μου λέει πολύς κόσμος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Συνελήφθη 18χρονος στη Μυτιλήνη για διακίνηση πλαστών ταυτοτήτων, φέρεται να ενεργούσε για λογαριασμό κυκλώματος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Ν. Παππάς: Με 9 δισ. πλεόνασμα ως τον Ιούλιο, δεν μειώνουν τους έμμεσους φόρους, μόνο επιδοτούν την ακρίβεια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Στο ΠΑΣΟΚ ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης – Ανδρουλάκης: “Χαίρομαι που θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή”