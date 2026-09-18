Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος: Με “buzzer beater” Φόστερ στον τελικό ο “ευρωλιγκάτος” ΠΑΟΚ

Ματσάρα στην πρεμιέρα του 8ου «Παύλος Γιαννακόπουλος», με τον ΠΑΟΚ με buzzer beater του Φόστερ να επικρατεί της Παρτιζάν με 100-99. Τρομερός ο Όσμαν. Νέα νίκη του Δικεφάλου επί ομάδα της Euroleague.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Παρτιζάν να προσπαθεί να τρέξει στο ανοικτό γήπεδο και τους Κάρλικ Τζόουνς και Ουίλις να διαμορφώνουν το 0-5 με τη συμπλήρωση 90, πριν ο Στίβενς κάνει το 0-7. Το πρώτο καλάθι του ΠΑΟΚ ήρθε δια χειρός Όσμαν με τρίποντο για το 8-3, με τον Τούρκο άσο με καλάθι και φάουλ στο 3′ να μειώνει σε 6-9. Ο Τσέντι ήταν ασταμάτητος και στο 4′ διαμόρφωσε το 9-11, με τον Όσμαν να έχει όλους τους πόντους του Δικεφάλου. Ο Χουγκάζ (4π.) από την γραμμή ισοφάρισε σε 11-11, με τον Αλεξάντερ στο 5′ με τον ίδιο τρόπο να δίνει το πρώτο προβάδισμα στην ομάδα του Τρινκιέρι (13-11). Ο Όσμαν ήταν τρομερός, είχε φτάσει ήδη τους 14 πόντους και στο 6′ έγραψε το 18-13, με την Παρτιζάν να απαντά με σερί 4-0 για το 18-17 στο 7′ με τον Χέιζ. O Tανάσκοβιτς μάλιστα στο 9′ με γκολ-φάουλ έβαλε μπροστά τους Σέρβους με 21-24 και το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 26-30.

Προσπάθησαν να πάρουν διαφορά οι Σέρβοι, μίλησε και πάλι ο Τσέντι

Η ομάδα του Πεναρόγια στην εκκίνηση της δεύτερης περιόδου έφτασε για πρώτη φορά στο +6 (29-35), με τον Χέιζ να έχει βγει μπροστά και να παίρνει επιθέσεις (8π.). Τα τρίποντα του Φόστερ όμως κράτησαν κοντά τον ΠΑΟΚ, με τον Τζόουνς στο 13′ με νέο σουτ από την περιφέρεια να γράφει το 38-39. Οι Σέρβοι όμως πέρασαν και πάλι την μπάλα κοντά στο καλάθι και βρήκαν λύσεις από τη ρακέτα, με τον Τζεκίρι στο 15′ να διαμορφώνει το 40-46. Ο Τόμπσον στο 16′ με τρίποντο μάλιστα έκανε το 40-49, με την Παρτιζάν να «τρέχει» σερί 8-0 και τον Κάρλικ Τζόουνς στο 18′ να πηγαίνει την Παρτιζάν σε διψήφια διαφορά (44-54). Ο ΠΑΟΚ όμως αντέδρασε και με τον Όσμαν και πάλι πρωταγωνιστή -και να φτάνει τους 19 πόντους- μείωσε σε 52-54 στο ημίχρονο.

Βγήκε μπροστά και ο Φόστερ και πήρε προβάδισμα ο ΠΑΟΚ

Οι Θεσσαλονικείς πήραν και πάλι το προβάδισμα με την εκκίνηση της τρίτης περιόδου, με τον Φόστερ να φτάνει αυτός πλέον τους 16 πόντους και τον ΠΑΟΚ να προηγείται με 55-54 στο 22′. Ένα σερί όμως 4-0 και το κάρφωμα του Χέιζ έφεραν μπροστά και πάλι την Παρτιζάν με 55-58 στο 24′. Ο Φόστερ όμως ήταν «καυτός» πλέον, είχε 5/6 τρίποντα (19π.) και ο Δικέφαλος πήρε εκ νέου τα ηνία στο σκορ με 64-58, «τρέχοντας» αυτός σερί 9-0! Κάπου εκεί εμφανίστηκε και πάλι ο Όσμαν, που στον αιφνιδιασμό έκανε το 67-60 και πήγε το επιμέρους στο 12-2. Η Παρτιζάν όμως απάντησε άμεσα και μείωσε σε 68-64 στο 27′, με τον Αλεξάντερ να γράφει το 70-64, με το τέλος του δεκαλέπτου να βρίσκει μπροστά την ομάδα του Τρινκιέρι με 79-74.

Ματσάρα στην πρεμιέρα του «Παύλος Γιαννακόπουλος» με νικητή τον ΠΑΟΚ με buzzer beater του Φόστερ!

Ο Ουίλις με τρίποντο με την έναρξη της τέταρτης περιόδου έφερε και πάλι την Παρτιζάν στο καλάθι (79-77), με το παιχνίδι να έχει γίνει για τα καλά ντέρμπι πλέον. Οι άμυνες ήταν πιο σκληρές και τα καλάθια πιο δύσκολα, με τον Αλεξάντερ με κάρφωμα στο 32′ να γράφει το 83-79. Ο Άλμαν όμως στο 33′ με τρίποντο και φάουλ ισοφάρισε σε 83-83, με τους Φόστερ και Μουρ όμως στο 34′ να απαντούν για το 88-85. Ο Χέιζ στο 35′ με καλάθι και φάουλ ισοφάρισε σε 88-88, με τον Μήτρου-Λονγκ με 2/2 βολές να γράφει το 90-89 στο 37′. Ο άσος του ΠΑΟΚ μετά το επιθετικό του Άλμαν πήγε και πάλι στην γραμμή κι έκανε το 92-89, με τον Χέιζ με κάρφωμα να διαμορφώνει το 92-91 και τον Τανάσκοβιτς με 1/2 βολές να ισοφαρίζει σε 92-92 στο 38′. Ο Καλάθης με τρίποντο από τα 8 μέτρα έδωσε προβάδισμα στον ΠΑΟΚ με 92-92, με τον Κάρλικ (12π.) στο 39′ να κάνει το 95-94. Μία βολή όμως για φάουλ σε «νεκρό» χρόνο και το καλάθι και πάλι του Κάρλικ Τζόουνς (14π.) έδωσαν το προβάδισμα στην ομάδα του Πεναρόγια με 95-97 στο 1:15 για τη λήξη του ματς, με τον Τανάσκοβιτς στα 39″ να γράφει το 95-99, με τον Όσμαν (27π.) στα 35″ με 2/2 βολές να μειώνει σε 97-99. Ο Τανάσκοβιτς στη συνέχεια έκανε λάθος όμως, με τον Φόστερ με buzzer beater να δίνει τη νίκη στον ΠΑΟΚ με 100-99!

Τα δεκάλεπτα: 26-30, 52-54, 79-74, 100-99