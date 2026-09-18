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Θεσσαλονίκη: Έκλεισαν σταθμοί του μετρό στο κέντρο λόγω των κινητοποιήσεων για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Κλειστοί είναι αυτή την ώρα σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης, ενόψει της αντιφασιστικής πορείας που είναι προγραμματισμένη σήμερα το απόγευμα, με αφορμή τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από μέλη της Χρυσής Αυγής.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους σταθμούς «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο». Οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί με εντολή της Αστυνομίας και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Η λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς διεξάγεται κανονικά.

Σημειώνεται ότι ο σταθμός «Αγίας Σοφίας» παραμένει κλειστός από την έναρξη των δρομολογίων, λόγω τεχνικού ζητήματος που προέκυψε.

Η ανακοίνωση της Thema:

Kατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, οι σταθμοί «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο», παραμένουν προσωρινά κλειστοί. Η λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς διεξάγεται κανονικά”.

Μετρό Θεσσαλονίκης

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