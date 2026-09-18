Θεσσαλονίκη: Έρχεται το 3ο JobDay του Δήμου Καλαμαριάς με 40 κορυφαίες επιχειρήσεις

Το #JobDay του Δήμου Καλαμαριάς επιστρέφει για τρίτη συνεχή χρονιά, μεγαλύτερο και πιο δυναμικό, φέρνοντας στον ίδιο χώρο ανθρώπους που αναζητούν το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα και 40 κορυφαίες επιχειρήσεις από διαφορετικούς κλάδους της αγοράς που αναζητούν ανθρώπινο δυναμικό.

Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 10:00 έως τις 18:00, ο Πολυχώρος Τέχνης Remezzo, στην Πλαζ Αρετσούς, μετατρέπεται σε έναν μεγάλο κόμβο απασχόλησης, επαγγελματικής δικτύωσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Ο Δήμος Καλαμαριάς σε συνεργασία με την Alpha Plan, τη Skywalker και την Eurocruitment, διοργανώνουν το 3ο JobDay, συνεχίζοντας έναν θεσμό που χρόνο με τον χρόνο μεγαλώνει και ενισχύει τη σύνδεση των πολιτών με την πραγματική αγορά εργασίας.

Το πρώτο JobDay της Καλαμαριάς ξεκίνησε το 2024 με περισσότερες από 20 κορυφαίες εταιρείες και μεγάλη συμμετοχή πολιτών. Η δεύτερη διοργάνωση, το 2025, συγκέντρωσε περισσότερους από 600 υποψηφίους και μαθητές, οι οποίοι συνομίλησαν με στελέχη επιχειρήσεων, παρέδωσαν βιογραφικά και συμμετείχαν σε προσωπικές συνεντεύξεις για διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Το 2026 ο θεσμός κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα: 40 κορυφαίες επιχειρήσεις συμμετέχουν στη διοργάνωση, διευρύνοντας σημαντικά τις δυνατότητες άμεσης επαφής των πολιτών με την αγορά εργασίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, στελέχη των 40 επιχειρήσεων θα βρίσκονται στο Remezzo, θα συναντούν υποψηφίους, θα παραλαμβάνουν βιογραφικά και θα πραγματοποιούν προσωπικές συνεντεύξεις.

Το JobDay απευθύνεται σε ανέργους, σε εργαζόμενους που αναζητούν μια νέα επαγγελματική ευκαιρία ή σκέφτονται αλλαγή καριέρας, σε νέους που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην αγορά εργασίας, σε φοιτητές και αποφοίτους, αλλά και σε κάθε άνθρωπο που θέλει να ενισχύσει τις δεξιότητές του και να παρουσιάσει καλύτερα την επαγγελματική του ταυτότητα.

Παράλληλα με τις συνεντεύξεις, καταξιωμένα στελέχη του HR και της επαγγελματικής συμβουλευτικής θα δώσουν πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην αναζήτηση εργασίας.

Το πρόγραμμα

10:00–11:00 | Εγγραφές – Χαιρετισμοί

11:00–11:45 | «Ερωτήσεις Συνεντεύξεων»

Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος

General Manager, Senior HR Consultant & Trainer, humanvalue

12:00–12:45 | «Personal Branding: Πώς να ξεχωρίσεις σε μια ανταγωνιστική αγορά εργασίας»

Ράνια Σεμερτζιάν

Head of Learning & Development, Soft Skills Trainer, Accredited Mediator

13:00–13:45 | «Τα 7 λάθη που κάνουν οι υποψήφιοι στις συνεντεύξεις εργασίας»

Δρ. Σοφία Παναγιωτίδου

Ph.D. in HRM, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Προϊσταμένη Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

14:00–14:45 | «Τι ψάχνουν πραγματικά οι εταιρείες στους νέους εργαζόμενους»

Σίλια Χριστοφιλοπούλου

CEO – HR Advisor, HR Partners Consultants

Παράλληλες δράσεις: από το σωστό CV μέχρι τα εργασιακά δικαιώματα

Σε συνεργασία με το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, οι συμμετέχοντες θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να λάβουν πρακτική ενημέρωση και υποστήριξη για τα εργασιακά δικαιώματα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους και να κλείσουν ραντεβού με την επιχείρηση που τους ενδιαφέρει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας:

jobs.kalamaria.gr/jobs

Στους συμμετέχοντες των workshops θα παρέχονται βεβαιώσεις παρακολούθησης, ενώ θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.



Η είσοδος είναι ελεύθερη.



Εγγραφές – Ραντεβού – Πληροφορίες:

jobs.kalamaria.gr/jobs