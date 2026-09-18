Τζιτζικώστας: Κάνουμε πράξη το μέλλον της κινητικότητας με την εφαρμογή της καινοτομίας στην καθημερινότητα των πολιτών

Κεντρικός ομιλητής στο Civitas Forum 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης ήταν ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος συμμετείχε και στις δράσεις που διοργανώθηκαν στο προαύλιο του Μεγάρου για την Εβδομάδα Βιώσιμης Κινητικότητας.

Ο κ. Τζιτζικώστας παρακολούθησε καινοτόμες εφαρμογές για τη βιώσιμη κινητικότητα, ενημερώθηκε για τα νέα αστικά λεωφορεία μηδενικών ρύπων και συνομίλησε με νέους που συμμετείχαν στις δράσεις. «Οι καθαρές μετακινήσεις, η ψηφιοποίηση και φυσικά οι νέοι είναι το μέλλον. Εδώ, στη Θεσσαλονίκη, συναντώνται και τα τρία. Τα ηλεκτρικά λεωφορεία συμβάλλουν ήδη στη μείωση της ρύπανσης και των εκπομπών σωματιδίων στην πόλη μας. Η ψηφιακή τεχνολογία, μέσα από εφαρμογές όπως το Mobility for All, βοηθά να κάνουμε τις μετακινήσεις πιο προσβάσιμες και να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν μένει πίσω. Και οι νέοι άνθρωποι μάς ζητούν να προχωρήσουμε πιο γρήγορα, πιο αποφασιστικά. Αυτό το μήνυμα πρέπει να το ακούσουμε, όπως ακριβώς ακούμε τις ιδέες και τις προτάσεις τους. Εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να κάνουμε πράξη το μέλλον της κινητικότητας».

Για φέτος η Εβδομάδα Βιώσιμης Κινητικότητας είναι αφιερωμένη στην κινητικότητα για όλες τις γενιές. Στόχος είναι η ενθάρρυνση των πολιτών να διεκδικήσουν ένα μέλλον με συστήματα μεταφορών προσαρμοσμένα σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Στην ομιλία του στο Civitas Forum 2026 ο Επίτροπος αναφέρθηκε στο μείζον ζήτημα των αστικών μετακινήσεων, που είναι η δημιουργία ενός συστήματος αστικής κινητικότητας, το οποίο θα εξισορροπεί την ανταγωνιστικότητα, τη συνδεσιμότητα και την ανθεκτικότητα: «Η αστική κινητικότητα δημιουργεί πρόσβαση και ευκαιρίες στον δημόσιο χώρο, στην υγεία, στον τουρισμό, στην ανταγωνιστικότητα και τελικά οδηγεί σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Τα εργαλεία για να πετύχουμε τον στόχο μας τα έχουμε. Είναι τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, που βοηθούν τις πόλεις να συνδυάσουν τις μεταφορές με τις χρήσεις γης, με τον δημόσιο χώρο, την εφοδιαστική αλυσίδα, τον τουρισμό, το κλίμα και την κοινωνική ένταξη και να τα εντάξουν όλα μέσα σε ένα ενιαίο όραμα».

Ο Επίτροπος έκανε ειδικά αναφορά στους πολυτροπικούς κόμβους, που είναι οι «πύλες» μεταξύ της αστικής κινητικότητας και των υπηρεσιών μεταφορών μεγάλων αποστάσεων: «Αυτοί οι κόμβοι θα πρέπει να συνδέουν τρένα, αεροπλάνα και πλοία μεγάλων αποστάσεων με μετρό, τραμ και λεωφορεία, καθώς και υποδομές πεζοπορίας και ποδηλασίας και υπηρεσίες κοινής κινητικότητας. Και αυτές οι συνδέσεις θα πρέπει να είναι κομμάτι της καθημερινότητας για τους κατοίκους, εξυπηρετώντας τους μετακινούμενους και τους επισκέπτες».

Ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι η ποδηλασία και το περπάτημα είναι οι δυο κατ’ εξοχήν βιώσιμοι τρόποι μετακινήσεων στις πόλεις και με την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Διακήρυξης για την Ποδηλασία τον Απρίλιο του 2024 η Κομισιόν έχει αναλάβει σαφή δέσμευση να καταστήσει την ποδηλασία αναπόσπαστο μέρος του μίγματος κινητικότητας στις ευρωπαϊκές πόλεις. Ενώ για το περπάτημα η Κομισιόν ζήτησε από ομάδα εμπειρογνωμόνων τη χαρτογράφηση των πολιτικών και τις στρατηγικές πεζοπορίας από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, κάτι που θα ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους, ώστε να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους.

Ο Επίτροπος επισήμανε τον ρόλο της καινοτομίας στις πολιτικές μετακινήσεων και την ανάγκη ευρύτερης εφαρμογής καλών πρακτικών, που έχουν αποδείξει την αξία τους, όπως τα αυτόνομα οχήματα ή το Μετρό Θεσσαλονίκης χωρίς οδηγό.

«Τις λύσεις τις έχουμε και τις εμπλουτίζουμε διαρκώς. Ιδέες έχουμε, πιλοτικές εφαρμογές έχουμε, ωστόσο πρέπει να τολμήσουμε, να τις ενσωματώσουμε και να τις συνδυάσουμε στην πράξη και σε ευρεία κλίμακα, για να είμαστε αποτελεσματικοί, σε ένα σύστημα λειτουργίας των πόλεων στους εξής τομείς: δημόσιες συγκοινωνίες, περπάτημα, ποδηλασία, κοινόχρηστη κινητικότητα, αστική εφοδιαστική αλυσίδα, ψηφιακές υπηρεσίες και καλά σχεδιασμένοι δημόσιοι χώροι», υπογράμμισε.

Ο Επίτροπος συμμετείχε επίσης σε κλειστή σύσκεψη με τους επικεφαλής ευρωπαϊκών οργανισμών στον τομέα της κινητικότητας. «Η Ευρώπη πρέπει να γίνει εξίσου καλή στην ανάπτυξη της καινοτομίας, όσο είναι στη δημιουργία και την επίδειξή της. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτό το βήμα, δηλαδή να περάσουμε από μια συλλογή επιτυχημένων πιλοτικών προγραμμάτων σε μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή αγορά βιώσιμης και καινοτόμου αστικής κινητικότητας. Να μετατρέψουμε την καινοτομία σε πραγματική αλλαγή, για τις πόλεις μας, τις επιχειρήσεις μας και το πιο σημαντικό, για τους συμπολίτες μας», σημείωσε.