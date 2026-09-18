Η κρίση στην Θέουτα ενισχύει την ακροδεξιά στην ΕΕ παρά τη μείωση των αφίξεων μεταναστών

Οι εικόνες μεταναστών που εισέρχονται στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, στη Βόρεια Αφρική, έχουν ενισχύσει τη στήριξη στα ακροδεξιά κόμματα, παρά τη σημαντική μείωση των παράτυπων αφίξεων στην Ευρώπη μετά την υιοθέτηση αυστηρότερων πολιτικών για τη μετανάστευση, δήλωσε σήμερα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ.

Περισσότερα από 72.000 μετανάστες εισήλθαν μαζικά στον θύλακα του Μαρόκου στα τέλη Ιουλίου, αν και οι περισσότεροι αποχώρησαν στη συνέχεια. Η Ισπανία εκτιμά ότι 12.000 μετανάστες παραμένουν στη μικρή αυτή περιοχή, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων.

«Καταγράφουμε μείωση των αριθμών, αλλά οι εικόνες από τη Θέουτα, φυσικά, επισκιάζουν τις πραγματικές επιτυχίες και τα πραγματικά στοιχεία και δεδομένα», δήλωσε ο Μπρούνερ σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Reuters.

Ανέφερε ότι αυτές οι εικόνες «τροφοδοτούν την ακροδεξιά», γι’ αυτό και «είναι τόσο σημαντικό να επιστρέψουμε αυτούς τους ανθρώπους το συντομότερο δυνατό, ώστε να δείξουμε ότι έχουμε τον έλεγχο».

Ο Μπρούνερ ρωτήθηκε σχετικά με μια πρόταση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν που έκανε την Τετάρτη για ένα «Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης», το οποίο όπως είπε θα ενεργοποιείται μόνο υπό αυστηρά καθορισμένες προϋποθέσεις, για περιορισμένο χρονικό διάστημα και με συγκεκριμένη ευελιξία, ιδίως σε περιπτώσεις μαζικών και «εργαλειοποιημένων» ροών. «Η Ευρώπη χρειάζεται τα μέσα για να προστατεύει τα σύνορά της ανά πάσα στιγμή – ειδικά σε σενάρια όπου οι μαζικές μετακινήσεις ενορχηστρώνονται και εργαλειοποιούνται», είπε η φον ντερ Λάιεν.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος είπε ότι οι λεπτομέρειες της πρότασης αυτής θα συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου της ΕΕ. Ωστόσο, «πρώτα απ’ όλα, πρέπει να εφαρμόσουμε το σύστημα για το οποίο έχουμε ήδη συμφωνήσει», τόνισε.

Το αντιμεταναστευτικό κλίμα συνεχίζει να τροφοδοτεί το πολιτικό περιβάλλον σε όλη την Ευρώπη από τότε που περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι – πολλοί εκ των οποίων Σύροι που διέφευγαν από τον πόλεμο – έφτασαν στην ΕΕ το 2015.

Η μαζική αυτή εισροή συνέβαλε στην ενίσχυση της υποστήριξης προς εθνικιστικά και ακροδεξιά κόμματα και ώθησε πολλές κυβερνήσεις προς αυστηρότερες πολιτικές μετανάστευσης, με έμφαση στην αποτροπή και τις επιστροφές.

Ο Μπρούνερ υπερασπίστηκε επίσης την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διευκολύνει τις συνομιλίες μεταξύ κρατών-μελών της ΕΕ και αξιωματούχων των Ταλιμπάν, καθώς οι κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους επιστροφής Αφγανών που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα στην Ευρώπη.

Οργανώσεις προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων άσκησαν κριτική στις συνομιλίες αυτές, υποστηρίζοντας ότι προσδίδουν νομιμοποίηση στους ισλαμιστές ηγέτες του Αφγανιστάν, θέτουν σε κίνδυνο τους Αφγανούς και υπονομεύουν τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ.

«Είναι δολοφόνοι, είναι εγκληματίες. Και πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαίων πολιτών, φυσικά, να επιστραφούν», δήλωσε ο Μπρούνερ όταν ρωτήθηκε πώς θα μπορούσε το ευρωπαϊκό μπλοκ να διασφαλίσει ότι όσοι απελαύνονται στο Αφγανιστάν δεν θα αντιμετωπίσει διώξεις ή κακοποιήσεις.

«Πιστεύω ότι, πρωτίστως, πρόκειται για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών».