Πώς να προστατεύσετε το αυτοκίνητό σας από τις φθινοπωρινές βροχές

Οι πρώτες βροχές του φθινοπώρου δημιουργούν συχνά επικίνδυνες συνθήκες στο οδόστρωμα, καθιστώντας την προετοιμασία του αυτοκινήτου ζήτημα ασφάλειας. Λίγοι βασικοί έλεγχοι αρκούν για να οδηγάτε με σιγουριά.

Το πρώτο σημείο ελέγχου είναι οι υαλοκαθαριστήρες. Αν αφήνουν γραμμές στο παρμπρίζ ή κάνουν θόρυβο, αντικαταστήστε τους αμέσως. Η καλή ορατότητα είναι το Α και το Ω στη δυνατή βροχή. Παράλληλα, συμπληρώστε ειδικό καθαριστικό υγρό στο δοχείο του παρμπρίζ.

Στη συνέχεια, εξετάστε τα ελαστικά. Βεβαιωθείτε ότι το βάθος του πέλματος είναι το προβλεπόμενο και ελέγξτε την πίεση. Τα φθαρμένα ελαστικά αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο υδρολίσθησης.

Τέλος, καθαρίστε τους προβολείς και ελέγξτε τις λάμπες. Η σωστή λειτουργία των φώτων δεν βοηθά μόνο εσάς να βλέπετε, αλλά επιτρέπει και στους άλλους οδηγούς να σας εντοπίζουν έγκαιρα μέσα στη συννεφιά. Μια μικρή συντήρηση σήμερα προλαμβάνει μεγάλα προβλήματα αύριο.