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Φθινοπωρινή ανανέωση: Πώς να προετοιμάσετε το σπίτι για το κρύο

Φωτογραφία: Freepik
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THESTIVAL TEAM

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Ο ερχομός του φθινοπώρου φέρνει μαζί του την ανάγκη για ζεστούς, φιλόξενους χώρους και σωστή προετοιμασία για τις πρώτες βροχές. Η μετάβαση από το καλοκαίρι στη νέα σεζόν είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μικρή αναδιοργάνωση.

Αρχικά, εστιάστε στην μόνωση και τη θέρμανση. Ελέγξτε τα κουφώματα για τυχόν απώλειες αέρα και φροντίστε για τη συντήρηση του συστήματος θέρμανσης ή των κλιματιστικών πριν πιάσουν τα πρώτα κρύα. Καθαρίστε τα φίλτρα για να εξασφαλίσετε καθαρή ατμόσφαιρα και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Στη συνέχεια, περάστε στη διακόσμηση. Κατεβάστε τα χαλιά, προσθέστε ριχτάρια σε γήινες αποχρώσεις—όπως το κεραμιδί, το καφέ και το μουσταρδί—και αντικαταστήστε τα ελαφριά υφάσματα με πιο ζεστά υλικά.

Τέλος, μην ξεχνάτε τον φωτισμό. Καθώς οι μέρες μικραίνουν, ο ζεστός, χαμηλός φωτισμός με επιτραπέζια φωτιστικά και κεριά δημιουργεί την απόλυτη ατμόσφαιρα χαλάρωσης (hygge) για τα φθινοπωρινά βράδια.

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