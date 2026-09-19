Τάσος Ιορδανίδης: Μου πίεζε τα χέρια για να δει αν έχω δυσανεξία – Η επίσκεψη ήταν τότε 500 ευρώ

Μια προσωπική ιστορία από το παρελθόν εξιστόρησε ο Τάσος Ιορδανίδης το πρωί του Σαββάτου, με αφορμή τη συζήτηση που άνοιξε στο «Καλημέρα είπαμε;» για όσα έχουν ακολουθήσει μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και την υπόθεση με τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς.

«Ζωή, γιατί κρυβόμαστε; Γιατί κρυβόμαστε; Δεν είμαστε κι εμείς στην κοινωνία; Δεν έχουμε έρθει κι εμείς, ας πούμε, να συναντήσουμε τέτοια και να ακούμε τέτοια ποσά;», είπε αρχικά ο Τάσος Ιορδανίδης στη Ζωή Κρονάκη.

«Φημολογίες υπάρχουν. Δηλαδή ότι ο τάδε παίρνει τόσο επίσκεψη, ο τάδε παίρνει τόσο επίσκεψη. Εγώ είμαι παθών, για να σου δώσω να καταλάβεις. Με είχε πάρει η μητέρα μου κάποια στιγμή, είχε μάθει για έναν άνθρωπο, τέλος πάντων, για να δω πού έχω δυσανεξία, σε ποιο έχω δυσανεξία και τι. Μετά από δύο βδομάδες θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι οδηγήθηκε στα δικαστήρια ο άνθρωπος αυτός», συνέχισε ο παρουσιαστής και ηθοποιός.

«Θα σου πω και το ποσό. Η επίσκεψη ήταν της τάξης τότε, πριν δεκαπέντε, δεκαεφτά χρόνια, των 500 ευρώ. Καταλαβαίνεις τώρα, για μια απλή επίσκεψη. Και μιλάμε, η εξέταση ήταν “σήκωσε τα χέρια”. Είχα σηκώσει τα χέρια έτσι και μου έλεγε “φακές”. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Μου πίεζε τα χέρια, αν μου κατέβαιναν τα χέρια σήμαινε ότι έχω δυσανεξία», αποκάλυψε ο Τάσος Ιορδανίδης.

Και πρόσθεσε: «Και γυρνάω και λέω στη μητέρα μου, η οποία η μανούλα μου για το καλό το έκανε φυσικά, γιατί είχε ακούσει ότι είχε βοηθήσει κόσμο ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος, “μαμά, τι γίνεται εδώ πέρα;”. Και δεν είχε πειστεί και η μητέρα μου».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην εντύπωση αξιοπιστίας που μπορεί να δημιουργήσει ένα πολύ υψηλό κόστος: «Αυτή τη συζήτηση είχα χθες το βράδυ, ότι όσο μεγαλύτερο ποσό ακούς λες “δεν μπορεί. Αυτός κάτι κάνει, κάτι θα ξέρει. Δεν είναι κομπογιαννίτης”».