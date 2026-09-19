Φοιτήτριες έγιναν στόχος όχλου στις ΗΠΑ: Τις ξυλοκόπησαν, τις έσερναν από τα μαλλιά και τις κλωτσούσαν – Δείτε βίντεο

Τρεις ανήλικες αντιμετωπίζουν ποινικές κατηγορίες για την άγρια επίθεση εναντίον φοιτητριών του York College στην Πενσυλβάνια, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι οι κατηγορίες που αποδίδονται στις τρεις κοπέλες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συμμετοχή σε εξέγερση σε βαθμό κακουργήματος, απλή επίθεση, παράνομη είσοδο σε χώρο και παρενόχληση.

Οι ταυτότητές τους δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα λόγω της ηλικίας τους. Παρότι η υπόθεση θα εξεταστεί μέσω του συστήματος ανηλίκων, το οποίο έχει ως βασικό στόχο την αποκατάσταση, ο εισαγγελέας της κομητείας Γιορκ, Τιμ Μπάρκερ, ξεκαθάρισε ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν.

A blonde York College student was ripped off her own porch by the hair, dragged to a stop sign, and beaten while a crowd filmed it for content.Her friends called 911 five times.Police never showed until the beating was already over.This happened late Friday, Sept. 11, on West Jackson Street near York College in Pennsylvania.There have been zero arrests. — CONSERVATIVE (@ConservativeOG) September 16, 2026

«Θα καταστήσουμε απολύτως υπεύθυνα τα άτομα που το έκαναν αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 1:50 τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν ένα μεγάλο πλήθος φέρεται να εισέβαλε στον χώρο όπου διέμενε ομάδα φοιτητριών του York College, εκτός της πανεπιστημιούπολης, στην περιοχή West Jackson Street.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες των θυμάτων, η ένταση ξεκίνησε όταν οι φοιτήτριες ζήτησαν από το πλήθος να απομακρυνθεί από την ιδιοκτησία τους. Εκείνη τη στιγμή, όπως ανέφεραν, μέλη της ομάδας άρχισαν να τους επιτίθενται.

Οι αρχές εξετάζουν την υπόθεση ως μέρος ενός επεισοδίου που συνδέεται με συγκέντρωση περισσότερων από 100 ατόμων για παράνομο αγώνα δρόμου.

Μία από τις φοιτήτριες περιέγραψε ότι οι επιτιθέμενοι τις τράβηξαν από τα μαλλιά, τις γρονθοκόπησαν, τις κλώτσησαν και χρησιμοποίησαν σπρέι πιπεριού εναντίον τους.

«Μετά το πρώτο χτύπημα, όλα αυτά τα κορίτσια άρχισαν να έρχονται κατά πάνω μας. Θυμάμαι ότι είδα τη φίλη μου να την τραβούν από τα μαλλιά κάτω από τα σκαλιά της βεράντας και να εξαφανίζεται μέσα στο πλήθος», ανέφερε μία από τις φοιτήτριες.

«Ήμουν περικυκλωμένη από περίπου 30 άτομα»

Μία άλλη φοιτήτρια δήλωσε ότι έχασε τις αισθήσεις της τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια της επίθεσης, μία όταν δέχθηκε χτύπημα στα πλευρά και μία όταν χτυπήθηκε στο κεφάλι.

«Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς κατάφερα να ξεφύγω. Ήμουν περικυκλωμένη από περίπου 30 ανθρώπους που με βιντεοσκοπούσαν ενώ με χτυπούσαν και με κλωτσούσαν από παντού», είπε.

Βίντεο από το σημείο, τα οποία μεταδόθηκαν από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, δείχνουν μία γυναίκα πεσμένη στο έδαφος να δέχεται συνεχόμενα χτυπήματα, ενώ σε άλλο σημείο καταγράφεται επίθεση εναντίον δεύτερης φοιτήτριας έξω από το σπίτι.

Οι αρχές δεν ανακοίνωσαν τον ακριβή αριθμό των θυμάτων, επιβεβαίωσαν ωστόσο ότι ήταν περισσότερα από ένα.

Δεν υπήρξαν απειλητικοί για τη ζωή τραυματισμοί

Ο εισαγγελέας Τιμ Μπάρκερ ανέφερε ότι οι τραυματισμοί που καταγράφηκαν εμπίπτουν στη νομική κατηγορία της «σωματικής βλάβης» και δεν θεωρούνται απειλητικοί για τη ζωή.

«Ευχαριστούμε τον Θεό γι’ αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ωστόσο τη σοβαρότητα του περιστατικού.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν νέες κατηγορίες ή επιπλέον συλλήψεις καθώς εξετάζεται το σύνολο του διαθέσιμου υλικού από τις κάμερες και τις μαρτυρίες των θυμάτων.