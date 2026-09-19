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Επιχείρηση διάσωσης 23χρονου σε δύσβατη περιοχή στα Ιωάννινα – Τον εντόπισαν τραυματισμένο πυροσβέστες

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης ενός 23χρονου περιπατητή στην περιοχή Αρτοπούλα Ιωαννίνων, ο οποίος εντοπίστηκε τραυματισμένος σε δύσβατο σημείο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα το πρωί, περίπου στις 11:00. Μετά την κλήση μέσω του 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό του σημείου, κινητοποιήθηκαν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα από την 5η ΕΜΑΚ και τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον 23χρονο, ο οποίος βρισκόταν τραυματισμένος σε δύσβατη περιοχή. Με τη χρήση φορείου τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου στη συνέχεια παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγη ώρα αργότερα, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να αποχωρούν από το σημείο.

Επιχείρηση διάσωσης Ιωάννινα

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