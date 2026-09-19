Τριαντάφυλλος: Μου αρέσει πολύ μια κοπέλα η οποία είναι απίστευτη αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν θα προχωρήσει

Σε μία προσωπική εξομολόγηση προχώρησε ο Τριαντάφυλλος στην κάμερα του «Μια Ελλάδα παρέα» και την Πέννυ Καβέτσου, μιλώντας για το τέλος του γάμου του με τη Δήμητρα Σιαμπάνη, αλλά και για τη νέα σελίδα που φαίνεται πως ανοίγει στα αισθηματικά του.

Όπως ανέφερε, οι δυο τους έχουν τραβήξει διαφορετικούς δρόμους εδώ και τέσσερα χρόνια, ενώ μία γυναίκα έχει πλέον κεντρίσει το ενδιαφέρον του.

«Όταν χωρίζεις υπάρχει και η στεναχώρια, υπάρχει και το “γιατί να γίνονται όλα αυτά”. Το Survivor έπαιξε κομβικό ρόλο στη ζωή μου. Γενικά, πήγα να παλέψω για την οικογένεια, για την καριέρα. Πήγα να παλέψω για μας. Ό,τι και να έκανα, θα το έκανα για την οικογένειά μου», είπε αρχικά.

Όταν ρωτήθηκε εάν το reality επιβίωσης ήταν τελικά εκείνο που τους απομάκρυνε ως ζευγάρι, απάντησε: «Τι να σου πω, ρε αγάπη μου. Εμένα με έβλεπαν κάθε μέρα, εγώ δεν τους έβλεπα. Εγώ που δεν τους έβλεπα ήμουν πιο κοντά τους συνέχεια. Τι να σου πω τώρα;».

«Όταν συνηθίζεις να είσαι με ανθρώπους συνέχεια στο ίδιο σπίτι για 15-16 χρόνια, το λέει και μόνο του. Ξέρεις τα πάντα. Δηλαδή κοιμάσαι με έναν άνθρωπο 16 χρόνια. Αλλά το θέμα είναι ότι χωρίζεις γιατί κάτι έχει τελειώσει. Οπότε, για να έχει τελειώσει αυτό το κάτι, σιγά σιγά τελειώνουν και τα άλλα. Τέσσερα χρόνια είμαστε χώρια με τη Δήμητρα. Η αλήθεια είναι ότι μέρα με τη μέρα γίνομαι πιο ώριμος σε πολλά πράγματα στη ζωή μου και με κάνει πιο ώριμο και ο γιος μου», αποκάλυψε ο Τριαντάφυλλος.

Για τη σχέση που διατηρούν ως γονείς σημείωσε: «Είμαστε κοντά, το μεγαλώνουμε με πολύ αγάπη, είμαστε πολύ ενωμένοι, είμαστε μια χαρά, δεν του λείπει κάτι του Νικολάρα».

Μάλιστα, έκανε γνωστό πως για ένα διάστημα εξακολούθησαν να μένουν κάτω από την ίδια στέγη: «Αν και είχαμε χωρίσει, μείναμε μαζί ακόμα. Δεν είχε φύγει από το σπίτι. Ήταν όλα πολύ, πολύ ήρεμα».

Ο Τριαντάφυλλος έδωσε και μία είδηση για τα αισθηματικά του: «Μου αρέσει πολύ μια κοπέλα, η οποία είναι απίστευτη αυτή τη στιγμή. Μου αρέσει η επικοινωνία, μου αρέσει πολύ η άλλη να ξέρει τι θέλει και μου αρέσει πολύ αυτό το κάτι διαφορετικό. Οπότε σου λέω ότι υπάρχει κάτι που δεν ξέρω αν θα προχωρήσει».

Ιδιαίτερη σημασία έχει για εκείνον η στάση που θα κρατήσει μία μελλοντική σύντροφος απέναντι στο παιδί του. «Αυτό θέλει πολύ προσοχή και πολύ ηρεμία. Πολύ σιγά, πολύ αργά. Και εννοείται και ο άλλος άνθρωπος πώς θα το δεχτεί. Αυτή που θέλεις, αν δεν δεχτεί το παιδί σου, φιλάκια. Τα λέμε. Πάμε παρακάτω».

Όσο για το ενδεχόμενο να ανέβει ξανά τα σκαλιά της εκκλησίας, ξεκαθάρισε πως προς το παρόν βρίσκεται «τελείως στα μακρινά σχέδια».