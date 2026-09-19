Δάφνη Καραβοκύρη για υπνοθεραπεία: Αυτό που με είχε τρομάξει πάρα πολύ ήταν μήπως κάτι πάει λάθος στην επαναφορά

Η Δάφνη Καραβοκύρη μίλησε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» για την εμπειρία που είχε το 2018 με τον υπνοθεραπευτή Νάσο Κομιανό, στο πλαίσιο έρευνας που είχε πραγματοποιήσει τότε με την ομάδα του Vice για τις εναλλακτικές θεραπείες.

Η δημοσιογράφος περιέγραψε όσα βίωσε κατά τη διάρκεια της ύπνωσης, εξηγώντας πως είχε ζητήσει να βρίσκονται μαζί της όλα τα μέλη της δημοσιογραφικής ομάδας.

«Το 2018 λοιπόν με την ομάδα του Vice είχαμε ανοίξει τη θεματική των εναλλακτικών θεραπειών στην Ελλάδα, για να δούμε γιατί υπάρχει αυτή η ροπή του κόσμου προς κάτι εναλλακτικό και όχι κάτι ιατρικά πιστοποιημένο», ανέφερε αρχικά η Δάφνη Καραβοκύρη το πρωί του Σαββάτου.

«Διαπιστώσαμε ότι μέσα στο πλαίσιο αυτό ο κόσμος έχει ανάγκη κάτι που να ξεφεύγει της ιατρικής. Γιατί το να σου πω εγώ τη δική μου μαρτυρία, ως Δάφνη, φίλης σου, ότι κάτι έπιασε σε μένα, ξεπερνά την ιατρική. Με βολεύει. Δεν θα μπω να διαβάσω μια κλινική μελέτη, θα μου πάρει ώρες και τα περισσότερα που θα διαβάσω θα είναι δυσνόητα», πρόσθεσε.

Αναφερόμενη στη συνάντησή της με τον συγκεκριμένο υπνοθεραπευτή, είπε: «Όταν γνωρίσαμε τον Νάσο Κομιανό, που τον βρήκαμε στο πλαίσιο της έρευνας για την υπνοσκόπηση, βρεθήκαμε όλη η ομάδα του Vice στον χώρο του στην Κηφισιά. Πραγματικά, είναι όπως συμβαίνει στις ταινίες και δεν θα αλλάξω αυτή τη φράση».

Και πρόσθεσε: «Με τις οδηγίες του μπήκα εγώ σε κατάσταση ύπνωσης. Το σώμα μπαίνει σε μια καταστολή. Υπάρχει μια ειδική καρέκλα. Ξεκινάς σε όρθια στάση και με τις οδηγίες του χαλαρώνει το σώμα και πέφτεις στην καρέκλα αυτή. Σε τοποθετεί σε ένα σημείο ούτως ώστε να μη χτυπήσεις. Σε σκεπάζει με μια κουβέρτα γιατί το σώμα είναι πάρα πολύ ήρεμο εκείνη τη στιγμή».

«Μπήκα στη διαδικασία της ύπνωσης. Πραγματικά διήρκησε μία ώρα. Μου φάνηκε σαν να ήταν πέντε λεπτά όταν ξύπνησα. Είχα παρακαλέσει την ομάδα του Vice, λόγω του ότι αισθανόμουν ανασφάλεια, όχι ακριβώς φόβο, ανασφάλεια προς το άγνωστο, να είναι όλοι παρόντες», εξομολογήθηκε.

Η Δάφνη Καραβοκύρη στάθηκε και σε όσα αισθανόταν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. «Την ώρα της υπνοθεραπείας δεν είχα έλεγχο των άκρων μου. Μπορούσα να ακούσω το τι συνέβαινε γύρω μου, αλλά δεν μπορούσα να μιλήσω. Οπότε με τις οδηγίες του κάπως μιλούσα. Κάποιες προτάσεις έβγαζαν νόημα, κάποιες άλλες όχι».

«Δεν έχεις έλεγχο του τι λες εκείνη τη στιγμή, άρα δεν μπορείς να το εκθέσεις δημόσια. Εμένα αυτό που με είχε τρομάξει πάρα πολύ ήταν το γεγονός ότι μπορεί κάτι να πήγαινε λάθος στην επαναφορά. Δηλαδή ότι έπρεπε να είμαι πολύ προσεκτική στο πώς θα επανέλθω», συμπλήρωσε.

Τέλος, η δημοσιογράφος έθεσε το ζήτημα των ελέγχων γύρω από ανάλογες πρακτικές και την προβολή τους μέσω διαδικτύου. «Είναι δυνατόν να λέμε ότι εξαιρούμε τους ελέγχους που θα γίνονται στα social media και τη διαφήμιση; Πλέον η διαφήμιση και τα social media έχουν τόσο μεγάλη δύναμη στον ψυχισμό του κόσμου, στο να επιλέξει κάτι επειδή το κάνουν οι πολλοί ή επειδή το κάνουν οι γνωστοί, που γίνεται βόμβα μεγατόνων η επικινδυνότητα αυτών των πρακτικών».