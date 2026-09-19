ΠΑΕ Ηρακλής: Στηρίζουμε απόλυτα τον Ματσάρι

Στη διάψευση των ρεπορτάζ από τη Ρουμανία, ότι υπήρξαν επαφές με τον Έντι Ιορντανέσκου, προχώρησε η ΠΑΕ Ηρακλής, η οποία ξεκαθάρισε ότι άπαντες είναι ικανοποιημένοι με τη δουλειά που γίνεται στην ομάδα.

Άλλωστε, ο Ηρακλής, μετά το 1-1 με τον Βόλο, έχει βελτιώσει σημαντικά την εικόνα του, με απολογισμό μια νίκη (0-2) με τον Αστέρα ΑΚΤΟR και μια ισοπαλία (1-1) με τον Ατρόμητο, κόντρα στον οποίο άξιζε κάτι παραπάνω.

Τα ΜΜΕ της Ρουμανίας, πάντως, ανέφεραν ότι το αποψινό (19:30) ντέρμπι ανάμεσα σε Άρη και Ηρακλή είναι καθοριστικό αναφορικά με το μέλλον του Ματσάρι στην ομάδα, κάτι που με τη διαρροή της διέψευσε η ΠΑΕ Ηρακλής, βάζοντας τέρμα σε όσα σενάρια κυκλοφορούσαν αναφορικά με το μέλλον του Ιταλού τεχνικού.

Αναλυτικότερα, η «κυανόλευκη» ΠΑΕ τόνισε ότι το ρουμανικό δημοσίευμα δεν έχει καμία υπόσταση και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, γιατί η διοίκηση και η οικογένεια του Ηρακλή είναι απόλυτα ικανοποιημένη από τον προπονητή της ομάδας και το έργο του και τον στηρίζει πλήρως.

Πηγή: metrosport.gr