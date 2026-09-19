Ηράκλειο: Νεκρός βρέθηκε ο αγνοούμενος Γάλλος

Τραγικό τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου Γάλλου στο Ηράκλειο της Κρήτης, τα ίχνη του οποίου είχαν εξαφανιστεί από την Πέμπτη, όταν βούτηξε στη θάλασσα για να κολυμπήσει.

Ο άτυχος Γάλλος βρέθηκε σε απόσταση περίπου ενός μιλίου από το Μαδέ στο Ηράκλειο από το πλήρωμα περιπολικού σκάφους του Λιμεναρχείου Λινοπεραμάτων. Το σκάφος βρισκόταν στην περιοχή από τα ξημερώματα, συμμετέχοντας στις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Καθοριστική ήταν επίσης η συμβολή των επαγγελματιών αλιέων που έσπευσαν στην περιοχή και τελικά ο άτυχος άνδρας βρέθηκε νεκρός περίπου 200 μέτρα από την ακτή. Εκκρεμεί η τυπική του αναγνώριση, αναφέρει το cretalive.gr.

Στις έρευνες συμμετείχαν δύο σκάφη του Λιμενικού, το σωστικό σκαφος του Ομίλου Ηρακλείου, δύτες και 8 επαγγελματικά αλευτικά σκάφη από Ηράκλειο, Αγία Πελαγία και Παντάνασσα, ενώ και από αέρος συνέδραμαν drones.

Οι διασώστες «σκάναραν» το βυθό περιμετρικά στο Μαδέ, στο ξενοδοχείο όπου διέμενε ο Γάλλος και σήμερα επρόκειτο να ταξιδέψει για τη χώρα του ενώ στις έρευνες συμμετείχε και το drone της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αλλά και αεροπλάνο που έκανε πτήσεις. Παράλληλα, στελέχη του Λιμεναρχείου Λινοπεραμάτων με τζιπ «χτένισαν» τις γύρω ακτές.