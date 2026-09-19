Τασούλας: Οι σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου είναι σχέσεις ιστορικές, αδελφικές και διαχρονικές

«Οι σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου είναι σχέσεις ιστορικές, αδελφικές και διαχρονικές» υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Κατά τον χαιρετισμό του στο δείπνο, χθες βράδυ, προς τιμήν του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών, Πόλυ Χατζηιωάννου ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε στην ναυτική παράδοση Ελλάδας και Κύπρου υπογραμμίζοντας ότι «η Κύπρος έχει κάθε λόγο να αισθάνεται υπερήφανη για τη θέση που έχει κατακτήσει στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη» και πρόσθεσε ότι «η κυπριακή σημαία, το κυπριακό νηολόγιο, η ισχυρή παρουσία εταιρειών διαχείρισης πλοίων και συνολικά το κυπριακό ναυτιλιακό οικοσύστημα έχουν καταστήσει την Κύπρο ένα από τα σημαντικότερα διεθνή ναυτιλιακά κέντρα».

Όπως σημείωσε «σήμερα η Κύπρος διαθέτει τον τρίτο μεγαλύτερο στόλο στην Ευρώπη και έναν από τους μεγαλύτερους στόλους (11ο) παγκοσμίως, ενώ το κυπριακό νηολόγιο έχει παρουσιάσει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια» και υποστήριξε ότι «αυτή η θέση δεν είναι μόνο ένα οικονομικό επίτευγμα. Είναι και μια μορφή διεθνούς επιρροής».

Επισήμανε δε ότι «η Κύπρος αξιοποιεί τη θέση αυτή όχι μόνο προς όφελος της δικής της οικονομίας, αλλά και για να ενισχύσει τη φωνή της Ευρώπης στη διεθνή ναυτιλιακή διακυβέρνηση».

Στο ίδιο πλαίσιο τόνισε ότι «η ναυτιλία μπορεί να αποτελέσει ακόμη έναν χώρο στον οποίο ο Ελληνισμός, με την επιχειρηματικότητα, την τεχνογνωσία και τη διεθνή του παρουσία, μπορεί να ενισχύσει τη συνεργασία, την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και τη διεθνή σταθερότητα» και παρατήρησε ότι «σε μια εποχή κατά την οποία η γεωπολιτική σημασία της θάλασσας επανέρχεται με ιδιαίτερη ένταση στο προσκήνιο, η φωνή των δύο μεγάλων ναυτιλιακών κρατών της Ανατολικής Μεσογείου μπορεί να είναι ουσιαστική και χρήσιμη».

Ειδικότερα, κατά τον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε:

«Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας της Κύπρου, αγαπητέ φίλε Νίκο, κύριε Αντιπρόεδρε της Ελληνικής Κυβερνήσεως, κύριε Πρόεδρε της Ενώσεως Κυπρίων Πλοιοκτητών,

επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ για την παρουσίαση που κάνατε μόλις προηγουμένως, όπου αδρομερώς περιγράψατε τη θέση της κυπριακής και ελληνίδος ναυτιλίας μέσα στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, το οποίο για πρώτη φορά παρουσιάζει τέτοιες σοβαρές προκλήσεις.

Είμαι βέβαιος, όμως, ότι οι παραδόσεις της κυπριακής ναυτιλίας, όσο και της ελληνικής, μαθημένες σε προκλήσεις, αβεβαιότητες και περισπασμούς, θα ξεπεράσουν τα σημερινά προβλήματα και θα συνεχίσουν την ανοδική πορεία, η οποία τόσο παραστατικά για την κυπριακή ναυτιλία παρουσιάστηκε στην ταινία που παρακολουθήσαμε προηγουμένως, από τα πέντε πλοία του 1963 έως τα χίλια πλοία της σήμερον.

Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, αξιότιμε Πρόεδρε της Ενώσεως Κυπρίων Πλοιοκτητών, αυτού του τόσο σοβαρού θεσμικού εκφραστή των Κυπρίων εφοπλιστών και έγκυρου, όσο και εποικοδομητικού συνομιλητή της Κυπριακής Πολιτείας,

Κυρίες και κύριοι, είναι ιδιαίτερη χαρά να βρίσκομαι απόψε ανάμεσά σας, σε μια εκδήλωση που έχει ως τιμώμενο πρόσωπο τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη αλλά ταυτόχρονα τιμά και έναν χώρο στον οποίο η Ελλάδα και η Κύπρος συναντώνται με τρόπο τόσο φυσικό όσο και δημιουργικό: τη ναυτιλία.

Η θάλασσα υπήρξε πάντοτε για τον Ελληνισμό κάτι περισσότερο από γεωγραφικός χώρος. Στο Ακρωτήρι της Θήρας βρέθηκε, πριν από δεκαετίες, μία καταπληκτική τοιχογραφία, η οποία χρονολογείται πριν από 3.700 χρόνια, “η Τοιχογραφία του Στόλου”. Σε αυτή την καταπληκτική τοιχογραφία με έντονα χρώματα, απεικονίζονται πλοιάρια και πλοία, ιστιοφόρα και κωπήλατα, να αρμενίζουν στο Αιγαίο και να περνούν από ακτές και παραλίες. Αυτά τα πλοία, πριν από 3.700 χρόνια, συνάντησαν το κατά τον Αισχύλο στον «Προμηθέα Δεσμώτη», “ανήριθμον γέλασμα των κυμάτων” και άλλαξαν την μοίρα του Ελληνισμού, ο οποίος σήμερα συνεχίζει να χαράσσει τη μοίρα του, στηριγμένος πάντα στην ισχύ που του δίνει η εμπορική του ναυτιλία.

Η θάλασσα υπήρξε δρόμος επικοινωνίας, πεδίο δημιουργίας, πηγή ευημερίας, αλλά και φορέας της ίδιας της ιστορικής του παρουσίας. Και για την Ελλάδα και για την Κύπρο, η θάλασσα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εθνικής μας ταυτότητας.

Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι δύο χώρες με ισχυρή παρουσία στη διεθνή ναυτιλία και έχουν κάθε λόγο να ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη συνεργασία τους, τόσο σε διμερές όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η ναυτιλία αποτελεί ήδη έναν από τους ισχυρότερους οικονομικούς και επιχειρηματικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.

Και ο δεσμός αυτός μπορεί να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη δυναμική.

Η σημασία της ναυτιλίας, όμως, υπερβαίνει σήμερα κατά πολύ την οικονομική της διάσταση.

Σε μια εποχή κατά την οποία το διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από γεωπολιτικές εντάσεις, πολεμικές συγκρούσεις, διαταραχές στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες και αυξανόμενες απειλές σε κρίσιμες θαλάσσιες οδούς, η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας αποκτά εκ νέου στρατηγική σημασία.

Πάνω από το 80% του παγκόσμιου εμπορίου, σε όγκο, διακινείται διά θαλάσσης, ενώ σχεδόν το 90% του εξωτερικού εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταφέρεται δια θαλάσσης.

Η ελεύθερη και ασφαλής ναυσιπλοΐα, επομένως, δεν είναι μόνο προϋπόθεση για την ευημερία της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Είναι προϋπόθεση για τη λειτουργία της ίδιας της παγκόσμιας οικονομίας.

Οι εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα και σε άλλες κρίσιμες θαλάσσιες περιοχές ανέδειξαν με ιδιαίτερα σαφή τρόπο πόσο ευάλωτες μπορούν να καταστούν οι παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες όταν διαταράσσονται οι θαλάσσιες μεταφορές.

Την ίδια στιγμή, νέες μορφές απειλών –από κυβερνοεπιθέσεις και παρεμβολές στα συστήματα ναυσιπλοΐας έως κινδύνους για κρίσιμες θαλάσσιες υποδομές και υποθαλάσσια καλώδια– διευρύνουν την έννοια της θαλάσσιας ασφάλειας. Η ίδια η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ έχει αναδείξει τη θαλάσσια ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των θαλάσσιων υποδομών ως σημαντικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα και η Κύπρος, ως κατεξοχήν ναυτιλιακά κράτη, έχουν κοινό συμφέρον και κοινή ευθύνη να συμβάλλουν ενεργά στην προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, της ασφάλειας των ναυτικών και της απρόσκοπτης λειτουργίας των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων.

Η Κύπρος έχει κάθε λόγο να αισθάνεται υπερήφανη για τη θέση που έχει κατακτήσει στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη.

Η κυπριακή σημαία, το κυπριακό νηολόγιο, η ισχυρή παρουσία εταιρειών διαχείρισης πλοίων και συνολικά το κυπριακό ναυτιλιακό οικοσύστημα έχουν καταστήσει την Κύπρο ένα από τα σημαντικότερα διεθνή ναυτιλιακά κέντρα.

Σήμερα η Κύπρος διαθέτει τον τρίτο μεγαλύτερο στόλο στην Ευρώπη και έναν από τους μεγαλύτερους στόλους (11ο) παγκοσμίως, ενώ το κυπριακό νηολόγιο έχει παρουσιάσει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια.

Αυτή η θέση δεν είναι μόνο ένα οικονομικό επίτευγμα. Είναι και μια μορφή διεθνούς επιρροής.

Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η Κύπρος αξιοποιεί τη θέση αυτή όχι μόνο προς όφελος της δικής της οικονομίας, αλλά και για να ενισχύσει τη φωνή της Ευρώπης στη διεθνή ναυτιλιακή διακυβέρνηση.

Δεν θα μπορούσα, βεβαίως, να μην αναφερθώ στο Κυπριακό.

Ένα ζήτημα που εδώ και 52 χρόνια συνεχίζει να αποτελεί πρωτίστως ένα διεθνές ζήτημα εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής, κατά κατάφωρη παράβαση κάθε έννοιας του Διεθνούς Δικαίου και των θεμελιωδών αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου και υποστηρίζει μια αμοιβαία αποδεκτή λύση για μια επανενωμένη Κύπρο, απαλλαγμένη από ξένα στρατεύματα και το αναχρονιστικό σύστημα των εγγυήσεων, στη βάση Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, μία διεθνή προσωπικότητα, μία κυριαρχία και μία ιθαγένεια, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Προσπάθειες δημιουργίας τετελεσμένων επί του εδάφους και συζητήσεις για σενάρια «λύσης δύο κρατών» δεν γίνονται αποδεκτές.

Η κυπριακή διπλωματία σε συνεργασία με την ελληνική έχουν καταβάλει ουσιαστικές προσπάθειες ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση των ουσιαστικών συνομιλιών, με στόχο την εξεύρεση λειτουργικής και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό ζήτημα, στη βάση του συμπεφωνημένου πλαισίου, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνη με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επίσκεψη τον περασμένο Ιούλιο, για πρώτη φορά μετά από 16 έτη, του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο καταδεικνύει ότι το Κυπριακό παραμένει ψηλά στην ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της δυναμικής που έχει δημιουργηθεί, η Ελλάδα συμβάλλει εποικοδομητικά στις, υπό εξέλιξη, διαβουλεύσεις για την επιτυχία της επόμενης άτυπης διευρυμένης συνάντησης. Προς την κατεύθυνση αυτή θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, σε απόλυτο συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία.

Γιατί μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό δεν αποτελεί μόνο επιτακτικό ζήτημα δικαιοσύνης για τον κυπριακό λαό. Είναι επίσης σημαντική για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.

Οι δεσμοί Ελλάδας – Κύπρου είναι άρρηκτοι. Με την καθιέρωση της ετήσιας Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας-Κύπρου δημιουργήσαμε και ένα δομημένο και εμπεριστατωμένο πλαίσιο που όχι μόνον επιβεβαιώνει τους άρρηκτους δεσμούς μας, αλλά ισχυροποιεί σε πρακτικό επίπεδο τη συνεργασία μας σε όλους τους τομείς.

Παράλληλα, οι χώρες μας αποτελούν ισχυρούς πυλώνες ασφαλείας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Παραμένουν αταλάντευτα προσηλωμένες στην προώθηση της ειρηνικής συνεργασίας και των σχέσεων καλής γειτονίας, με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Οι χώρες μας συμπορεύονται σταθερά στο πλαίσιο της διεθνούς κοινότητας και, ασφαλώς, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρουσία εδώ το επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά. Και στους ταραγμένους καιρούς μεγάλης γεωπολιτικής ρευστότητας και πολλαπλών κρίσεων που διερχόμεθα, η συμπόρευση αυτή αποκτά εξέχουσα σημασία.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν αναπτύξει ευρύ δίκτυο τριμερών συνεργασιών με άλλες μεσογειακές χώρες και ειδικότερα τη Μάλτα, την Αίγυπτο και το Ισραήλ ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει και η θεσμοθετημένη τετραμερής συνεργασία Ελλάδας-Ιταλίας-Κύπρου-Μάλτας για την από κοινού προώθηση των θέσεών τους τόσο στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (ΙΜΟ) όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η σημερινή συγκυρία προσφέρει μια ακόμη σημαντική ευκαιρία για Ελλάδα και Κύπρο. Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά στη μεγάλη πρόκληση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης της ναυτιλίας. Η μετάβαση αυτή πρέπει να είναι φιλόδοξη, αλλά ταυτόχρονα ρεαλιστική και εφαρμόσιμη.

Πρέπει να διασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού, τεχνολογική ουδετερότητα και ένα σταθερό και προβλέψιμο κανονιστικό πλαίσιο, ώστε η ευρωπαϊκή ναυτιλία να μπορεί να παραμείνει ανταγωνιστική, επενδύοντας ταυτόχρονα σε καθαρότερες τεχνολογίες και σε ένα βιώσιμο μέλλον.

Σε αυτή την προσπάθεια, η Ελλάδα και η Κύπρος μπορούν και πρέπει να έχουν ισχυρή και συντονισμένη φωνή.

Να προωθήσουν κοινές ή συγκλίνουσες προσεγγίσεις εκεί όπου τα συμφέροντά μας συναντώνται.

Να εργασθούν από κοινού για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας.

Και να υπερασπισθούν με συνέπεια τη θέση ότι η αναγκαία πράσινη μετάβαση, η ενεργειακή μετάβαση και η απανθρακοποίηση δεν μπορούν να επιτύχουν χωρίς μια ισχυρή, ανταγωνιστική και τεχνολογικά εξελισσόμενη ευρωπαϊκή ναυτιλία.

Κύριε Πρόεδρε,

Η παρουσία σας απόψε στην Αθήνα αποτελεί ακόμη μία έκφραση των εξαιρετικών σχέσεων Ελλάδας και Κύπρου.

Σχέσεων που δεν χρειάζονται ιδιαίτερη επιβεβαίωση, αλλά οι οποίες μπορούν πάντοτε να αποκτούν μεγαλύτερο βάθος και μεγαλύτερη πρακτική αξία.

Και στον χώρο της ναυτιλίας αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές.

Ελλάδα και Κύπρος δεν είναι απλώς δύο χώρες που μοιράζονται μια κοινή θάλασσα. Είναι δύο χώρες που μοιράζονται μια κοινή ναυτική παράδοση, κοινές προκλήσεις και σημαντικά κοινά συμφέροντα.

Απόψε, λοιπόν, ας κρατήσουμε αυτό ακριβώς το μήνυμα:

Ότι η ναυτιλία μπορεί να αποτελέσει ακόμη έναν χώρο στον οποίο ο Ελληνισμός, με την επιχειρηματικότητα, την τεχνογνωσία και τη διεθνή του παρουσία, μπορεί να ενισχύσει τη συνεργασία, την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και τη διεθνή σταθερότητα.

Και ότι, σε μια εποχή κατά την οποία η γεωπολιτική σημασία της θάλασσας επανέρχεται με ιδιαίτερη ένταση στο προσκήνιο, η φωνή των δύο μεγάλων ναυτιλιακών κρατών της Ανατολικής Μεσογείου μπορεί να είναι ουσιαστική και χρήσιμη.

Οι σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου είναι σχέσεις ιστορικές, αδελφικές και διαχρονικές. Αλλά η δύναμη μιας σχέσης δεν βρίσκεται μόνο στο κοινό της παρελθόν. Βρίσκεται και στην ικανότητά της να δημιουργεί κοινό μέλλον.

Και η ναυτιλία είναι ένας από τους κατεξοχήν χώρους όπου αυτό το κοινό μέλλον μπορεί να οικοδομηθεί, με σταθερή προσήλωση στην ελευθερία των θαλασσών, στην ασφάλεια των ναυτικών και στην ειρηνική και απρόσκοπτη διεξαγωγή του διεθνούς εμπορίου.

Η σταθερή ισχυροποίηση της ελληνικής και της κυπριακής ναυτιλίας συνδέεται ευθέως με την ισχυροποίηση του Ελληνισμού και την ακατάβλητη αντοχή του στον μελλοντικό χρόνο. Παράλληλα, η εντυπωσιακή ιστορία της προσφοράς της ναυτιλίας στις πατρίδες του Ελληνισμού είναι το μέτρο με το οποίο πρέπει να συγκρίνουμε τις αποφάσεις μας στο παρόν και στο μέλλον.

Η ναυτιλία έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει και να εντείνει τις πρωτοβουλίες για την ευεργεσία του κοινωνικού συνόλου, για την υποστήριξη του πολιτισμού, της παιδείας και του κράτους πρόνοιας. Η Κύπρος και η Ελλάδα, θαλάσσια κράτη, έχουν ανάγκη να αντλούν συνεχώς δύναμη μέσα από τη θάλασσα για να συνεχίζουν το ταξίδι τους στο χρόνο με αισιοδοξία, δυναμισμό και ασφάλεια.

Με αυτές τις σκέψεις, θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, φίλο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, και να εκφράσω την ιδιαίτερη εκτίμησή μου προς την Ένωση Κυπρίων Πλοιοκτητών για την αποψινή διοργάνωση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ