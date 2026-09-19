Κάθειρξη 21 ετών σε Αλγερινό που βίασε Βρετανίδα σε δρόμο του Λονδίνου και πήγε να τη βρει και στο νοσοκομείο

Ποινή κάθειρξης 21 ετών επιβλήθηκε στη Βρετανία στον Αλγερινό Σάλεμ Ρεκούντ, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τον βιασμό μιας γυναίκας στο δυτικό Λονδίνο, σε μια επίθεση που ο δικαστής χαρακτήρισε εξαιρετικά σοβαρή και τον ίδιο τον δράστη «κίνδυνο για το κοινό».

Ο 28χρονος, ο οποίος είχε φτάσει στη Βρετανία το 2023 με τουριστική βίζα και εργαζόταν παράνομα ως διανομέας φαγητού για την πλατφόρμα Deliveroo, επιτέθηκε στη γυναίκα αφού τη βρήκε ημιλιπόθυμη σε στάση λεωφορείου στο Τσέλσι. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο Isleworth Crown Court, ο Ρεκούντ την έσυρε σε έναν παράδρομο σαν «κούκλα» και τη βίασε σε σημείο ανάμεσα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα τον Ιούλιο του 2024.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, που διήρκεσε περίπου 17 λεπτά, το θύμα έχανε και ανακτούσε τις αισθήσεις του, ενώ ο δράστης φέρεται να της επαναλάμβανε: «Πρέπει να κάνεις ησυχία». Η γυναίκα έφερε 33 μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματός της.

An Algerian invader ­working illegally as a ­Deliveroo driver has been jailed for 21 years for raping a semi-conscious woman he dragged off a street “like a rag doll”.Salem Rekoub, 28, was seen on CCTV smirking after following his victim’s ambulance to hospital aiming to “get to the woman again”.Rekoub, who invaded the year before, took advantage after spotting the woman passed out beside a bus stop.Wearing his turquoise hi-vis Deliveroo gear, he dragged her down a side road by her arms to a gap between cars where he repeatedly raped his trapped victim!It’s all day everyday, get them all out! — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) September 19, 2026

Ακολούθησε το ασθενοφόρο για να τη βρει ξανά

Μετά την επίθεση, ο Ρεκούντ κάλεσε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης, ωστόσο οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι προσπάθησε να παραπλανήσει τις αρχές, δίνοντας ψευδείς πληροφορίες για το περιστατικό. Σύμφωνα με το δικαστήριο, είπε σε διασώστη ότι η γυναίκα είχε πιει «πάρα πολύ», ενώ στη συνέχεια παρουσιάστηκε στην αστυνομία με ψευδές όνομα ως ένας απλός περαστικός που προσπαθούσε να βοηθήσει.

Ωστόσο, κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν να ακολουθεί το ασθενοφόρο μέχρι το Chelsea and Westminster Hospital, όπου περιπλανήθηκε στους διαδρόμους και κοίταζε προς τους χώρους διαλογής, προσπαθώντας να εντοπίσει τη γυναίκα. Όταν εργαζόμενος του νοσοκομείου τον ρώτησε τι έκανε εκεί, απάντησε: «Είμαι εδώ για να βρω κάποιον».

Εννέα ημέρες αργότερα συνελήφθη, αφού το θύμα, όταν συνήλθε, μπόρεσε να περιγράψει στους διασώστες τι είχε συμβεί.

🚨NEW: An illegal Algerian migrant has been jailed for 21 years for raping a woman he dragged off a Chelsea street. He then followed her ambulance to hospital.• Salem Rekoub, 28, entered Britain in 2023 on a tourist visa and had no right to work.• He found the woman, in her 40s, collapsed by a bus stop in July 2024, pulled her between parked cars and raped her.• He called 999 with a false account, then went to the Hospital looking for her. CCTV showed him in the corridors. He was arrested nine days later.• A jury convicted him of three counts of rape and two of assault by penetration. — The Mercian (@TheMercianNews) September 19, 2026

«Μου κατέστρεψε τη ζωή»

Η γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί για νομικούς λόγους, περιέγραψε στο δικαστήριο τις συνέπειες που είχε η επίθεση στην ψυχική και σωματική της υγεία.

Σε δήλωση που διαβάστηκε κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ανέφερε: «Αυτό που συνέβη κατέστρεψε τη ζωή μου και δεν είμαι πλέον ο ίδιος άνθρωπος. Με σκότωσε μέσα μου και με έκανε να νιώθω χωρίς αξία. Προσπάθησα να αφαιρέσω τη ζωή μου επειδή ένιωθα ότι δεν μπορούσα να αντέξω».

Η γυναίκα ανέφερε επίσης ότι ζει σε «μια διαρκή κατάσταση φόβου», καθώς, όπως είπε, δεν μπορούσε να ξεφύγει επειδή ο δράστης της έλεγε να μείνει ήσυχη και είχε τα χέρια του γύρω από τον λαιμό της.

Όπως έγινε γνωστό, μετά την επίθεση παρέμεινε σε πολύ δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, παρουσίασε κρίσεις και χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε μονάδα ψυχικής υγείας.

Μετά από δίκη με ενόρκους, ο Ρεκούντ κρίθηκε ένοχος για τρεις κατηγορίες βιασμού και δύο κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης με διείσδυση. Η υπεράσπισή του ανέφερε στο δικαστήριο ότι στο παρελθόν ήταν πολλά υποσχόμενος ποδοσφαιριστής και ότι είχε βρεθεί κοντά στην επιλογή του για την εθνική ομάδα της Αλγερίας, όμως ένας τραυματισμός στο γόνατο έβαλε τέλος στην καριέρα του.