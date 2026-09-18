Ν. Γιαννακοπούλου: Η μάχη ενάντια στον φασισμό δεν εξαντλείται στο δικαστικό πεδίο – Απαιτείται διαρκής αγώνας κεντρικά πολιτικά αλλά και στις γειτονιές

Την αναγκαιότητα για διαρκή αγώνα απέναντι στη ρητορική μίσους και τον φασισμό, τόνισε η βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθήνας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νάντια Γιαννακόπουλου στις εκδηλώσεις μνήμης για την δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

«13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής, συναντιόμαστε ξανά στον δρόμο για να κάνουμε ξεκάθαρο ότι στις γειτονιές μας δεν χωρούν φασίστες», ανέφερε. «Οι φετινές εκδηλώσεις συμπίπτουν με την αποφυλάκιση του καταδικασμένου ναζί, υπαρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης Ηλία Κασιδιάρη», επισήμανε η κ. Γιαννακοπούλου, για να προσθέσει ότι «τα πολιτικά σχέδια του μας υπενθυμίζουν πως η μάχη ενάντια στον φασισμό δεν εξαντλείται στο δικαστικό πεδίο».

«Απαιτείται διαρκής αγώνας, τόσο κεντρικά πολιτικά, αλλά και στους δρόμους και τις γειτονιές, οπουδήποτε βρίσκει πρόσφορο έδαφος η ρητορική μίσους. Λέμε ‘Όχι’ στον φασισμό», τόνισε.