Θεσσαλονίκη: Κλειστά σήμερα το βράδυ τμήματα του Περιφερειακού λόγω Flyover – Ποιες ώρες, πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

Σε νέο 48ωρο αποκλεισμό της κυκλοφορίας θα προχωρήσουν οι αρχές σε τμήμα της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του Flyover.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας Θεσσαλονίκης, από την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 22:00 θα εφαρμοστεί 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον σηματοδοτούμενο κόμβο της οδού Ανθέων, στο ύψος του ΔΑΚ του Αγ. Παύλου.

Συγκεκριμένα θα αποκλειστούν οι κλάδοι εισόδου & εξόδου της οδού Ανθέων από και προς την ανατολική κατεύθυνση της Περιφερειακής Οδού.

Επίσης, την Παρασκευή (18/9), από ώρα 23:00 έως τις 05:00 της επόμενης, θα εφαρμοσθεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση προς Καβάλα/Κατερίνη της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, στην περιοχή του Ανισόπεδου Κόμβου Κ10 (Κωνσταντινοπολίτικα).

Τα οχήματα που κινούνται στην εν λόγω κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Σταγειρίτη και θα μπορούν να επανέρχονται στην Περιφερειακή μέσω του Α/Κ Κ9 (Τούμπα) και της οδού Διαγόρα.

«Παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν την τοποθετημένη σήμανση για να εκτελούν τις προτεινόμενες παρακάμψεις, να τηρούν τα όρια ταχύτητας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των οργάνων της Τροχαίας», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.