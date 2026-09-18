Θεσσαλονίκη: 4χρονο κορίτσι περιφερόταν μόνο του στο κέντρο – Συνελήφθη η μητέρα του

Ένα τετράχρονο κορίτσι εντοπίστηκε να περπατάει μόνο του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με την Ελληνική Αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη της μητέρας του.

Το περιστατικό έγινε χθες το μεσημέρι, όταν και η τετράχρονη εντοπίστηκε να είναι μόνη της χωρίς την εποπτεία κάποιου ενηλίκου.

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης εντόπισαν την 29χρονη μητέρα του παιδιού και της πέρασαν χειροπέδες.