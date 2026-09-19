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Η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Λίντα Φρουβίρτοβα στην πρεμιέρα της στη Σιγκαπούρη

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Η Μαρία Σάκκαρη άφησε πίσω της το US Open και ετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στο “500άρι” τουρνουά της Σιγκαπούρης, με την κλήρωση να τη φέρνει απέναντι στην Λίντα Φρουβίρτοβα στον πρώτο γύρο.

Έχοντας ανέβει πλέον στο νούμερο 33 της παγκόσμιας κατάταξης, η Μαρία Σάκκαρη θα είναι το φαβορί κόντρα στην Τσέχα Λίντα Φρουβίρτοβα (Νο161 στον κόσμο) και αν καταφέρει να πάρει την πρόκριση στο δεύτερο γύρο, είναι πολύ πιθανό να βρει απέναντί της την Κριστίνα Μλαντένοβιτς.

Η κλήρωση την έφερε δε, σε πιθανή “διασταύρωση” στα προημιτελικά του τουρνουά της Σιγκαπούρης, με την Αμάντα Ανισιμόβα, η οποία και είναι το Νο2 του ταμπλό, πίσω μόνο από την Μίρα Αντρέεβα.

Μαρία Σάκκαρη

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