Αύριο στο Α’ νεκροταφείο η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου

Άυριο, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στις 11 το πρωί, θα γίνει στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας.

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή τη Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 103 ετών, αφήνοντας πίω της μια μακριά και έντονη διαδρομή στη δημόσια ζωή της χώρας. Υπήρξε συγγραφέας, ακτιβίστρια και μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του ελληνικού γυναικείου κινήματος.