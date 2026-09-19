MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αύριο στο Α’ νεκροταφείο η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Άυριο, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στις 11 το πρωί, θα γίνει στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας.

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή τη Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 103 ετών, αφήνοντας πίω της μια μακριά και έντονη διαδρομή στη δημόσια ζωή της χώρας. Υπήρξε συγγραφέας, ακτιβίστρια και μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του ελληνικού γυναικείου κινήματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Ο “χάρτης” πληρωμών για την ερχόμενη εβδομάδα – Ποιοι πάνε ταμείο

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Συγκινημένη η Ελένη Φουρέιρα αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη επί σκηνής: “Ήταν μία σπουδαία ψυχή, έσπασε στερεότυπα”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Αλέξης Τσίπρας στη “Le Soir”: Είμαι έτοιμος να αναλάβω ξανά την πρωθυπουργία, γνωρίζω τη δουλειά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Φρέντι Μπελέρης: Άστοχη η αναφορά μου για τον Κασιδιάρη, στέκομαι απέναντι σε αντιλήψεις και πρακτικές που υπονομεύουν τη δημοκρατία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 46χρονος που έκλεψε προϊόντα και τηλεόραση από καταστήματα

ΕΘΝΙΚΑ 3 ώρες πριν

Γεραπετρίτης στο Τορόντο: Βιώνουμε τεκτονικές γεωπολιτικές αλλαγές – Πλήρης υποχώρηση του Διεθνούς Δικαίου και της πολυμέρειας