Τραγωδία στην Πάρο: 55χρονος έχασε τη ζωή του κατά την διάρκεια κατάδυσης

Τραγωδία σημειώθηκε χθες Παρασκευή στο νησί της Πάρου, καθώς ένας 55χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια κατάδυσης.

Πρόκειται για Αμερικανό πολίτη, ο οποίος χθες το μεσημέρι αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του, κατά τη διάρκεια περιηγητικής κατάδυσης στην θαλάσσια περιοχή «Βουτάκος» στην Πάρο.

Ο 55χρονος ανασύρθηκε άμεσα, από τους εκπαιδευτές του καταδυτικού κέντρου, σε ιδιωτικό σκάφος όπου του παρασχέθηκε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Πούντας απ’ όπου διακομίσθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Πάρου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Από το Λιμεναρχείο Πάρου που διενεργεί τη προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής και τοξικολογικής εξέτασης στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.