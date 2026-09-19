Συνελήφθησαν τρεις διακινητές μεταναστών σε περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης

Συνελήφθησαν χθες το απόγευμα, σε περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, τρεις αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών συνέλαβαν δύο αλλοδαπούς, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα μετέφεραν παράνομα στην ενδοχώρα μη νόμιμους μετανάστες.

Συγκεκριμένα οι αστυνομικοί συνέλαβαν αρχικά τον έναν δράστη, ο οποίος κινούνταν στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής με αυτοκίνητο, που μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας πέντε μη νόμιμους μετανάστες, ενώ ο οδηγός του έτερου οχήματος αντιλαμβανόμενος την επικείμενη σύλληψη συνέχισε την πορεία του αναπτύσσοντας ταχύτητα, πλην όμως εντοπίσθηκε σε περιοχή της Ροδόπης και συνελήφθη.

Στη δεύτερη περίπτωση, σε επαρχιακή οδό του Έβρου, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης εντόπισαν ένα ακινητοποιημένο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και έναν αλλοδαπό διακινητή, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού καθόσον ως οδηγός του οχήματος μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας τρεις μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα και κινητά τηλέφωνα.

Τέλος, οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Φερών και Τυχερού.