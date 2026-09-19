Πάολα: Η συγκίνηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη επί σκηνής – “Να τον αγαπάτε με τη δύναμη της καρδιάς σας”

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή της συναυλίας της στην Κύπρο, η Πάολα θέλησε να μιλήσει για τον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου στα Πυργά της επαρχίας Λάρνακας, όπου έδωσε συναυλία στον προαύλιο χώρο του Λατομείου ΣΚΥΡΑ ΛΙΜΑ.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, η Πάολα αναφέρθηκε με συγκίνηση στον Γιώργο Μαζωνάκη και ζήτησε από τον κόσμο να συνεχίσει να τον αγαπά «με τη δύναμη της καρδιάς» του.

Η ίδια στάθηκε, μάλιστα, σε μια πιο προσωπική πλευρά της σχέσης ενός καλλιτέχνη με τη μουσική. Όπως είπε, το κοινό συνδέει τους τραγουδιστές με τις μεγάλες επιτυχίες τους, εκείνοι όμως μπορεί να κουβαλούν μέσα τους άλλα τραγούδια, όχι απαραίτητα τα δικά τους.

«Να τον αγαπάτε με τη δύναμη της καρδιάς σας… Να το κάνουμε έτσι απλά; Να τραγουδήσουμε τα τραγούδια του ή να μην τα τραγουδήσουμε και να μείνουν μέσα μας. Ναι, αυτό είναι το εύκολο καρδιά μου. Θα τραγουδήσω. Μπορούμε όμως άλλα τραγούδια να λέμε και θα είναι το ίδιο. Ξέρετε, εσείς αγαπάτε τους καλλιτέχνες και τα τραγούδια τους. Εκείνοι όμως να ξέρετε, αγαπούν άλλα τραγούδια από τα δικά τους…», είπε συγκινημένη η Πάολα.