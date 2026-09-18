Νίκος Καρβέλας: Δυστυχώς δεν έχω πάρει κανένα ναρκωτικό, δεν έχω καπνίσει ποτέ μπάφο – Θα ήθελα να δοκιμάσω LSD

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε ο Νίκος Καρβέλας στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, στην πρώτη εκπομπή της φετινής σεζόν της «Κοινωνίας Άνω Κάτω», που προβλήθηκε από το OPEN.

Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης, ο οποίος σπάνια εμφανίζεται σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις, δέχτηκε ερωτήσεις για τη σχέση του με το αλκοόλ και τις ναρκωτικές ουσίες, περιγράφοντας προσωπικές εμπειρίες και αποκαλύπτοντας πως δεν έχει δοκιμάσει ποτέ ναρκωτικά, ενώ εδώ και δεκαετίες απέχει από την κατανάλωση αλκοόλ.

Συγκεκριμένα, αποκάλυψε ότι θα ήθελε να είχε δοκιμάσει LSD, όμως η κατάσταση της υγείας του δεν του το επιτρέπει. Παράλληλα, περιέγραψε ένα περιστατικό κατά το οποίο, όπως είπε, τέσσερις γουλιές μπύρας ήταν αρκετές για να επηρεάσουν έντονα τη συνείδησή του.

Όπως ανέφερε: «Μακάρι να είχα πάρει LSD, δεν έχω πάρει. Δεν μου το επιτρέπει η υγεία μου. Δυστυχώς δεν έχω πάρει κανένα ναρκωτικό. Είμαι ο μόνος άνθρωπος που είμαι άσπιλος και αμάραντος. Δεν έχω πάρει ούτε μία φορά μπύρα. Μια φορά πήρα μπύρα και ο άνθρωπος που ήμουν μαζί του, μου είπε μετά από δυο ώρες που τον πήρα τηλέφωνο και τον ρώτησα τι έγινε, τότε δεν είχαμε κινητά, ότι μετά που ήπιαμε, ανεβήκαμε πάνω για να παίξω στο πιάνω κάτι τραγούδια, έκατσα στο πιάνω και μετά σηκώθηκα, πήγα στο κρεβάτι και κοιμήθηκα».

Ο Νίκος Καρβέλας συνέχισε περιγράφοντας την επίδραση που είχε πάνω του η συγκεκριμένη ποσότητα αλκοόλ, αλλά και μια εμπειρία που, όπως δήλωσε, είχε στα 18 του από ένα τσιγάρο που κάπνισε και δεν γνώριζε τι περιείχε. «Του είπα ότι δεν έχω συνείδηση. Είχα πιεί τέσσερις γουλιές μπύρα και ξέχασα το ποιος είμαι και τι κάνω. Δεν έχω πιεί ποτέ στη ζωή μου, δεν έχω καπνίσει ποτέ μπάφο, εκτός από μία φορά που διαπίστωσα τα συμπτώματα. Από τα 18 μου μέχρι τα 75 μου, δεν έχω πιεί ούτε μια γουλιά κρασί. Είμαι εντελώς αχάμπαρος από όλα αυτά τα πράγματα, όχι κατ’ επιλογήν» σχολίασε.

Σε άλλο σημείο, ο Νίκος Καρβέλας παραδέχτηκε ότι θα ήθελε να δοκιμάσει παραισθησιογόνες ουσίες, ενώ εξήγησε πως η περιέργεια αυτή έχει παραμείνει ως απωθημένο: «Αν είχα επιλογή, νομίζω θα ήμουν χωμένος στα ναρκωτικά και θα μου άρεσε πάρα πολύ να παίρνω LSD, αν δεν φοβόμουν ότι θα χαθώ κάποια στιγμή. Θα ήταν ωραίο να δω εικόνες, χρώματα, δεν ξέρω, μου έχει μείνει απωθημένο αυτό. Θα ήθελα να πάρω τέτοια ναρκωτικά, παραισθησιογόνα, τι να πάρω speed; Θα έπαιρνα τα ψυχότροπα. Στα 18 μου μόνο κάπνισα ένα τσιγάρο που δεν ξέρω τι είχε μέσα, και είχα τρομακτικές παραισθήσεις, χάθηκα σε κάποια διάσταση, δεν μπορούσα να μιλήσω, να καταλάβω τι μου έλεγαν, και όταν με έβαλε ο αδερφός μου στο πιάνο να καθίσω, έβαλα τα χέρια μου και δε μπορούσα να παίξω, δεν μπορούσα να σχηματίσω προτάσεις, καταλάβαινα ότι είμαι ο Νίκος Καρβέλας κάπου χαμένος Τότε με πήγε ο αδερφός μου σε έναν ψυχίατρο και είπε “παρακάλα να κατέβει ο αδερφός σου από εκεί που είναι”».

Δείτε τη συνέντευξη από το 1:11 και μετά: