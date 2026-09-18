Την ερχόμενη Πέμπτη απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της Μυρτώς στην Κεφαλονιά

Ενώπιον της ανακρίτριας στην Κεφαλονιά πρόκειται να παρουσιαστούν την ερχόμενη Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της Μυρτώς, προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση.

Σύμφωνα με το tempo24.news, η κύρια ανάκριση έχει πλέον ολοκληρωθεί και η διαδικασία περνά στο επόμενο στάδιο, με τους τρεις κατηγορούμενους να καλούνται να δώσουν τις εξηγήσεις τους ενώπιον της ανακριτικής Αρχής.

Μετά τις απολογίες τους θα συνεχιστεί η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία για την υπόθεση του θανάτου της Μυρτώς.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος και των τριών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.