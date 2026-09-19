Ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία με τη Δανία για τη Γροιλανδία: “Θα ξεκινήσουμε άμεσα μεγάλη στρατιωτική παρουσία στο νησί”

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία με τη Δανία για τη Γροιλανδία, η οποία προβλέπει ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο στρατηγικής σημασίας νησί της Αρκτικής και αποκλείει, σύμφωνα με τον ίδιο, τη δυνατότητα αντιπάλων των ΗΠΑ να αποκτήσουν εκεί στρατιωτικό ή οικονομικό αποτύπωμα.

Την επίτευξη συμφωνίας επιβεβαίωσαν και η Κοπεγχάγη με τη Γροιλανδία, γνωστοποιώντας ότι η υπογραφή της αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «κατέληξαν σε συμφωνία με το Βασίλειο της Δανίας και τη Γροιλανδία», η οποία, όπως υποστήριξε, παρέχει στις ΗΠΑ «μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας και όλων των άλλων αναγκών στη Γροιλανδία».

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι η συμφωνία αντιμετωπίζει «όλες τις πολλές ανησυχίες των Ηνωμένων Πολιτειών», ενώ υπογράμμισε πως δεν θα υπάρξει κανένα κόστος για τις ΗΠΑ.

«Με δική μου εντολή, συνεργαστήκαμε με εκπροσώπους της Δανίας και της Γροιλανδίας ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν για πάντα την πλήρη δυνατότητα να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο στη Γροιλανδία, προκειμένου να εξασφαλίσουν και να υπερασπιστούν την ασφάλεια της Γροιλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», έγραψε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για μια συμφωνία «χωρίς τέλος», χαρακτηρίζοντάς την «συμφωνία απεριόριστης διάρκειας» και υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια εξέλιξη «σημαντική, ιστορική και ξεχωριστή» για τις ΗΠΑ.

«Θα ξεκινήσουμε άμεσα μεγάλη στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία»

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν άμεσα τη διαδικασία ανάπτυξης μεγάλης στρατιωτικής παρουσίας στο νησί.

«Θα ξεκινήσουμε άμεσα τη διαδικασία ανάπτυξης μεγάλης στρατιωτικής παρουσίας στο κατάλληλο σημείο της Γροιλανδίας, καθώς υπάρχουν πολλά τέτοια σημεία», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με τον λαό της Γροιλανδίας για την ανάπτυξη και την κατασκευή υποδομών.

«Αυτή η λύση είναι εξαιρετική για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη Δανία, τη Γροιλανδία και όλους τους συμμάχους μας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η συμφωνία προβλέπει ότι κανένας αντίπαλος των ΗΠΑ δεν θα μπορεί να δημιουργήσει στρατιωτική βάση, να διατηρήσει στρατιωτική παρουσία ή να πραγματοποιήσει επενδύσεις ευαίσθητου χαρακτήρα στη Γροιλανδία χωρίς προηγούμενη έγκριση της Ουάσινγκτον.

«Από εδώ και στο εξής, κανένας αντίπαλος των ΗΠΑ δεν μπορεί ποτέ να έχει βάση στη Γροιλανδία, να έχει στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία ή να κάνει ευαίσθητες επενδύσεις στη Γροιλανδία χωρίς τη ρητή γραπτή έγκρισή μας», ανέφερε.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι επί περισσότερα από 100 χρόνια οι Αμερικανοί πρόεδροι γνώριζαν τη στρατηγική σημασία της Γροιλανδίας, αλλά κανείς δεν είχε καταφέρει να προχωρήσει σε αντίστοιχη εξέλιξη.

«Είμαι υπερήφανος που είμαι ο πρόεδρος που αντιμετώπισε οριστικά και αποφασιστικά αυτή την πολύ σημαντική κατάσταση», σημείωσε.

Επιβεβαίωση από Δανία και Γροιλανδία

Η Δανία και η Γροιλανδία επιβεβαίωσαν την επίτευξη συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την ασφάλεια στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν ανέφερε ότι η Κοπεγχάγη και η Γροιλανδία αναμένουν να υπογράψουν τη συμφωνία με τις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Χαιρετίζω την προοπτική μιας καλής συμφωνίας για τη Γροιλανδία, το Βασίλειο της Δανίας και τις ΗΠΑ», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Forventet aftale om styrket sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område https://t.co/qYN1jcRS8m — Statsministeriet (@Statsmin) September 18, 2026

Η Δανή πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η συμφωνία θα πρέπει να ενισχύει την κοινή ασφάλεια στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό, σημειώνοντας ότι θα είναι θετική για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη.

Παράλληλα, τόνισε ότι θα πρέπει να αναγνωρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου της Δανίας, αλλά και το δικαίωμα του λαού της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση.

Το παρελθόν της πρότασης Τραμπ για τη Γροιλανδία

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε στο παρελθόν υποστηρίξει επανειλημμένα ότι η Γροιλανδία έχει κρίσιμη στρατηγική σημασία για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μάλιστα, είχε προτείνει την αγορά του νησιού από τη Δανία, πρόταση που είχε απορριφθεί από την Κοπεγχάγη και τη Γροιλανδία, με τις δύο πλευρές να δηλώνουν ότι η Γροιλανδία δεν πωλείται.

Η νέα συμφωνία, όπως την παρουσιάζει ο Αμερικανός πρόεδρος, μεταφέρει το επίκεντρο της συζήτησης από το ιδιοκτησιακό καθεστώς του νησιού στη στρατηγική και στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή.

Η Γροιλανδία, αυτόνομη περιοχή του Βασιλείου της Δανίας, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεωπολιτικά σημεία της Αρκτικής λόγω της θέσης της, της εγγύτητάς της στη Βόρεια Αμερική και της αυξανόμενης σημασίας της περιοχής για την παγκόσμια ασφάλεια.

Η περιοχή έχει αποκτήσει επιπλέον ενδιαφέρον λόγω των νέων θαλάσσιων διαδρομών που δημιουργούνται στην Αρκτική, αλλά και του ανταγωνισμού μεγάλων δυνάμεων για την επιρροή στην περιοχή.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

“ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΗ: Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κατέληξαν σε συμφωνία με το Βασίλειο της Δανίας και τη Γροιλανδία, η οποία παρέχει στις ΗΠΑ μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας και όλων των άλλων αναγκών στη Γροιλανδία, αντιμετωπίζοντας πλήρως όλες τις πολλές ανησυχίες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Δεν θα υπάρξει κανένα κόστος για τις Ηνωμένες Πολιτείες!

Με δική μου εντολή, συνεργαστήκαμε με εκπροσώπους της Δανίας και της Γροιλανδίας ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν για πάντα την πλήρη δυνατότητα να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο στη Γροιλανδία, προκειμένου να εξασφαλίσουν και να υπερασπιστούν την ασφάλεια τόσο της Γροιλανδίας όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Επιπλέον, από εδώ και στο εξής, κανένας αντίπαλος των ΗΠΑ δεν θα μπορεί ποτέ να έχει βάση στη Γροιλανδία, να διατηρεί στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία ή να πραγματοποιεί επενδύσεις ευαίσθητου χαρακτήρα στη Γροιλανδία χωρίς τη ρητή γραπτή έγκρισή μας.

Για περισσότερα από 100 χρόνια, οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών γνώριζαν τη στρατηγική σημασία της Γροιλανδίας, όμως κανείς από αυτούς δεν κατάφερε να κάνει κάτι γι’ αυτό.

Είμαι υπερήφανος που είμαι ο πρόεδρος που αντιμετώπισε οριστικά και με τρόπο καθοριστικό αυτή την εξαιρετικά σημαντική κατάσταση.

Αυτή είναι μια συμφωνία «απεριόριστης διάρκειας» – δεν έχει τέλος!

Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για όσα συνέβησαν μόλις τώρα και όλα όσα συμφωνήθηκαν σήμερα θα τιμηθούν από τον αμερικανικό λαό.

Θα ξεκινήσουμε άμεσα τη διαδικασία ανάπτυξης μεγάλης στρατιωτικής παρουσίας στο κατάλληλο σημείο της Γροιλανδίας, καθώς υπάρχουν πολλά τέτοια σημεία. Θα συνεργαστούμε με τον λαό της Γροιλανδίας για την ανάπτυξη και την κατασκευή των υποδομών.

Αυτή η λύση είναι εξαιρετική για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη Δανία, τη Γροιλανδία και όλους τους συμμάχους μας.

Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τον υπέροχο λαό της Δανίας και της Γροιλανδίας για ένα λαμπρό μέλλον όσον αφορά αυτό το μεγάλο και εξαιρετικά στρατηγικής σημασίας κομμάτι γης.

Θα το προστατεύσουμε με κάθε τρόπο!

Αυτό είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό, ιστορικό και ξεχωριστό.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!

Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ”.