Θάνατος Μαζωνάκη: Για 2ο βράδυ στη φυλακή οι δύο γιατροί – Φύλλο και φτερό τα οικονομικά του ζευγαριού

Αντιδράσεις προκάλεσε στον πληθυσμό των φυλακών η άφιξη του ζευγαριού των γιατρών, στο ιατρείο των οποίων ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή, ενώ υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, αντιδράσεις υπήρξαν κυρίως στη γυναικεία πτέρυγα, όπου μεταφέρθηκε η 56χρονη, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν πολύ αγαπητός λόγω και συναυλίας που είχε δώσει τον Φεβρουάριο του 2023.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχουν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα ώστε να διατηρηθεί η εύρυθμη λειτουργία των φυλακών.

Ο 58χρονος γιατρός φυλάσσεται σε θάλαμο στην 6η πτέρυγα των φυλακών, σε ένα μικρό κελί που χωράει 2 με 3 άτομα, μαζί με άλλους κρατούμενους για οικονομικά εγκλήματα.

Η 56χρονη, η παρουσία της οποίας προκαλεί ένταση στις υπόλοιπες κρατούμενες, κρατείται στον πρώτο όροφο των φυλακών Κορυδαλλού, σε θάλαμο δίπλα στο ιατρείο, εκεί που μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν η Ειρήνη Μουρτζούκου.

Η γιατρός φέρεται να έχει ζητήσει πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς κράτησης και πώς λειτουργεί η φυλακή, δηλαδή αν μπορεί να έχει μετρητά, πότε μπορεί να δέχεται επισκεπτήριο, αν μπορεί και ποιες ώρες να μιλάει στο τηλέφωνο.

Εξάλλου, ο 58χρονος σύζυγός της, ο οποίος είχε δηλώσει ότι θα κάνει απεργία πείνας, τελικά σιτίστηκε κανονικά.

Το ζευγάρι των γιατρών, σύμφωνα και με ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου που τους εκπροσωπεί, αναμένεται να προσβάλουν την απόφαση για την προφυλάκισή τους, μια διαδικασία η οποία αναμένεται να κρατήσει τουλάχιστον έναν μήνα.

Στο μικροσκόπιο τα οικονομικά του ζευγαριού

Παράλληλα με την ποινική έρευνα, οι Αρχές έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών, στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι.

Με εντολή του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αναμένεται να ελεγχθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η έρευνα αναμένεται να επεκταθεί σε βάθος χρόνου και να συμπεριλάβει παλαιότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες, οικονομικές σχέσεις και την επαγγελματική πορεία του ζευγαριού, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν στοιχεία για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σε περίπτωση που εντοπιστούν σχετικά ευρήματα, είναι δυνατόν να δεσμευτούν τραπεζικοί λογαριασμοί και περιουσιακά στοιχεία, ενώ ο σχετικός φάκελος θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική διερεύνηση.

Έρευνα και στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν κατ’ οίκον έρευνα στην κατοικία του στη Βούλα.

Κατά την έρευνα κατασχέθηκε το χρηματοκιβώτιο του σπιτιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται είτε το άνοιγμά του είτε η μεταφορά του στην αρμόδια Αρχή για περαιτέρω έλεγχο.

Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική έκθεση για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή.