Θεσσαλονίκη: Η Μαρίνα Σπανού απόψε στη Μονή Λαζαριστών για μία μοναδική συναυλία

Η Μαρίνα Σπανού επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στη Μονή Λαζαριστών, φέρνοντας μαζί της τη δροσιά των τελευταίων ημερών του καλοκαιριού. Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε τη θάλασσα, η Μαρίνα μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη νοσταλγία μουσικές που έγιναν soundtrack των πιο όμορφων στιγμών μας.

Σε μια πόλη με την οποία μοιράζεται μια ιδιαίτερη σχέση και συνδέεται με το κοινό της με τον δικό της μοναδικό τρόπο, θα είμαστε όλοι εκεί για μία βραδιά που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό ακόμα.

«θυμάσαι;

ήταν αρχές καλοκαιριού και ο κόσμος ήταν δικός μας

κλείσαμε τα μάτια σφιχτά και τραγουδήσαμε τους στίχους που μας πόνεσαν περισσότερο

πιστέψαμε πως αν χορέψουμε αρκετά δυνατά θα μπορούσαμε να φτιάξουμε μια μικρή αιωνιότητα

μια τελευταία εφηβεία,

ένα αγαπημένο μπαρ,

η πιο γλυκιά μας αυλή,

το πιο ξεθωριασμένο παγκάκι,

ένας Αύγουστος από δυόσμο,

ένα μέτρο που δεν πρόλαβες,

ένα σινεμά που δεν είδες,

ένα ταξίδι που δεν τελειώνει,

θα είναι όλα εκεί

όσα έχω κρατήσει

και θα σε περιμένω

να ζήσουμε ένα μαζί ξανά

όπως τότε

θυμάσαι;»

Μ.

Μαρίνα Σπανού Live

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

Μονή Λαζαριστών

Έναρξη: 21:00

Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/marina-spanou/kalokairi-2026/



Μαζί της:

Κωστής Βήχος | Μπάσο, Ενορχηστρώσεις

Διονύσης Μόρφης | Κιθάρα

Αποστόλης Μπουρνιάς | Κρουστά, Τύμπανα

Γιώργος Κουρέλης | Πλήκτρα

Ηλίας Καρούμπαλης | Ηχοληψία

Αγαπητός Καταξάκης | Ηχοληψία

Μαρία Βενετάκη | Φωτισμοί

Marco Arguello | Φωτογραφία Αφίσας

Άρτεμις Βαλυράκη | Σχεδιασμός Αφίσας

Χρήστος Σπανός | Καλλιτεχνική Επιμέλεια



Παραγωγή: Novel Vox