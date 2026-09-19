Θεσσαλονίκη – Connected We Stand Festival 2026: Ο Μικρός Κλέφτης headliner στη μεγάλη γιορτή του εθελοντισμού

Το Connected We Stand Festival επιστρέφει για 7η χρονιά, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026, στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, μετατρέποντας την πόλη σε ένα μεγάλο σημείο συνάντησης για τον εθελοντισμό, την αλληλεγγύη, τον πολιτισμό και την ενεργό συμμετοχή.

Με ελεύθερη είσοδο και ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους, το φετινό CONNECTED WE STAND φέρνει κοντά 100 οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, εθελοντικές ομάδες, φορείς και ενεργούς πολίτες, μέσα από συναυλίες, DJ sets, χορευτικά και καλλιτεχνικά δρώμενα, βιωματικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, δράσεις για παιδιά, εκθέσεις, pop-up δράσεις και πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Στόχος του Φεστιβάλ είναι να δημιουργήσει έναν ανοιχτό χώρο συνύπαρξης, συνεργασίας και συμμετοχής, αναδεικνύοντας τη δύναμη της Κοινωνίας των Πολιτών μέσα από βασικούς άξονες όπως οι Τέχνες & ο Πολιτισμός, ο Εθελοντισμός & η Αλληλεγγύη, η Κοινωνική Συμμετοχή, ο Αθλητισμός & η Ποιότητα Ζωής, η Ψυχική Υγεία, η Συμπερίληψη και η Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Μια ολόκληρη ημέρα γεμάτη δράσεις

Το φετινό πρόγραμμα αναπτύσσεται σε διαφορετικές θεματικές ζώνες, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά και να γνωρίσουν από κοντά οργανώσεις και πρωτοβουλίες με κοινωνικό αποτύπωμα.

Στα Workshop Areas, φορείς και οργανώσεις υλοποιούν βιωματικά εργαστήρια γύρω από την ψυχική υγεία, την καταπολέμηση του στίγματος, τη συμπερίληψη, τις ανθρώπινες σχέσεις, τον εθελοντισμό, την κοινωνική αλληλεγγύη, την ασφάλεια και τις πρώτες βοήθειες.

Μεταξύ άλλων, το κοινό θα συναντήσει το εργαστήριο «Μίλα για την Ψυχική Υγεία χωρίς Στίγμα» από τον ΣΟΦΨΥ Σερρών, τη βιωματική δράση «Τα αόρατα εμπόδια. Ξεκινάμε όλοι από το ίδιο σημείο;» από την ΥΠΑΤΙΑ, μουσικοχορευτικό δρώμενο από τη θεατρική ομάδα ΤΑΥΤΙΣΜΟΣ καθώς και το «Το παιχνίδι μας ενώνει» από την Ανόρασης, αναδεικνύοντας πώς το παιχνίδι μπορεί να δημιουργήσει ίσες ευκαιρίες συμμετοχής για άτομα με και χωρίς αναπηρία όρασης.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης το Volunteers Rainbow από την ΑΡΣΙΣ, βιωματικές δράσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, δράσεις από το Ολυμπιακό Μουσείο, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, τη ΜΕΛΙΣΣΑ, τον Δήμο Παύλου Μελά, την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και την ομάδα παρέμβασης για την ψυχική υγεία του MENTBEST.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δράσεις πρώτων βοηθειών και ασφάλειας πεδίου, επίδειξη καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, βιωματικό εργαστήριο πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς, δημιουργικά workshops και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από την ψυχική υγεία και την αυτοφροντίδα.

Kids’ Corner: παιχνίδι, δημιουργία και εξερεύνηση

Ξεχωριστή θέση στο CONNECTED WE STAND έχει και φέτος το Kids’ Corner, με ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο ειδικά για τα παιδιά.

Από τις 11:00 έως τις 20:00, το «Κυνήγι Θησαυρού | Finders, Keepers» προσκαλεί τα παιδιά σε ένα διαδραστικό παιχνίδι εξερεύνησης με γρίφους, αποστολές και δοκιμασίες, ενώ το «Τοίχος Κατασκευών | Re-Make» δημιουργεί έναν χώρο ελεύθερου πειραματισμού, ζωγραφικής και δημιουργίας με ανακυκλώσιμα υλικά.

Παράλληλα, το «Back to Play» επαναφέρει αγαπημένα κλασικά παιχνίδια, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας θα πραγματοποιηθούν σκυταλοδρομίες, DIY workshop, Messy Play, καθώς και ένα θεατροπαιδαγωγικό εργαστήριο γύρω από την τεχνολογία και την επικοινωνία από το Θέατρο True Story και το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο.

Αθλητισμός για όλους

Ο αθλητισμός αποτελεί και φέτος βασικό κομμάτι του Φεστιβάλ, με δραστηριότητες που συνδυάζουν την κίνηση, τη συμμετοχή και τη συνεργασία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει βόλεϊ, σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Πετοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλονίκης (ΕΠΕΣΘ), mini basket, καθώς και freestyle snowboard από την Ελληνική Ομοσπονδία Χειμερινών Αθλημάτων.

Ο Μικρός Κλέφτης στη σκηνή του CONNECTED WE STAND

Η κεντρική σκηνή του Φεστιβάλ θα γεμίσει μουσική, χορό και performances, με ένα πρόγραμμα που κορυφώνεται με τη live εμφάνιση του Μικρού Κλέφτη, ο οποίος έρχεται ως headliner του CONNECTED WE STAND FESTIVAL 2026.

Πριν από τη μεγάλη συναυλία, το κοινό θα παρακολουθήσει Latin χορό από το Off Balance Dance Studio, ακροβατικές επιδείξεις από τον Α.Σ. Μακεδόνες Κορδελιού Ευόσμου – Gymnastics, DJ set, καθώς και παρουσίαση παραδοσιακών χορών από το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Στις 20:00 θα πραγματοποιηθούν και οι βραβεύσεις, αναδεικνύοντας ανθρώπους και πρωτοβουλίες που συνδέονται με τις αξίες του εθελοντισμού, της κοινωνικής προσφοράς και της ενεργού συμμετοχής.

Και καθώς η ημέρα θα δίνει τη θέση της στη βραδιά, η μουσική θα παίρνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, με τον Μικρό Κλέφτη να ανεβαίνει στη σκηνή για το μεγάλο live του φετινού Φεστιβάλ.

Το CONNECTED WE STAND FESTIVAL 2026 πραγματοποιείται με την Αρωγή και Στήριξη του Υπουργείου Υγείας.

Το Φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΕΘΝΟΑ), της Ομοσπονδίας Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας «ΑΡΓΩ» και της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης».

Το CONNECTED WE STAND FESTIVAL 2026 διοργανώνεται από τους CONNECT YOUR CITY, Δήμο Θεσσαλονίκης, Fabric Republic και ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ.

Η είσοδος στον χώρο του Φεστιβάλ, καθώς και η συμμετοχή στις δράσεις, είναι ελεύθερη.

CONNECTED WE STAND FESTIVAL 2026

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026

Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης

Main Act: Μικρός Κλέφτης

Ελεύθερη είσοδος

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