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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν απάτες με λεία πάνω από 79.000 ευρώ – Ταυτοποιήθηκαν 6 άτομα

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη εξιχνίασαν τέσσερις περιπτώσεις απάτης, πράξεις που τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα από αρχές Σεπτεμβρίου του 2024 έως τέλη Μαΐου του 2026.

Κατά την έρευνα αξιολογήθηκε προανακριτικό υλικό και ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία έξι (6) εμπλεκόμενων ατόμων (4 ημεδαπών και 2 αλλοδαπών), στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες για απάτη κατά συναυτουργία και υπεξαγωγή εγγράφων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Πέραν της αστυνόμευσης του Νομού Θεσσαλονίκης με πεζές και εποχούμενες περιπολίες, συστηματικές και στοχευμένες δράσεις που οδηγούν σε αυτόφωρες συλλήψεις για διάφορα αδικήματα, Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης διενεργούν ενδελεχείς έρευνες σχετικά με υποθέσεις που έλαβαν χώρα σε προγενέστερο χρόνο, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη εξιχνίασαν τέσσερις (4) περιπτώσεις απάτης, πράξεις που τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα από αρχές Σεπτεμβρίου του 2024 έως τέλη Μαΐου του 2026.

Κατά την έρευνα αξιολογήθηκε προανακριτικό υλικό και ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία έξι (6) εμπλεκόμενων ατόμων (4 ημεδαπών και 2 αλλοδαπών), στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες για απάτη κατά συναυτουργία και υπεξαγωγή εγγράφων.

Σημειώνεται ότι η λεία τους ξεπερνά το συνολικό χρηματικό ποσό των (79.800) ευρώ.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Θεσσαλονίκη

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