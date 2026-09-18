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Προκηρύχθηκαν 19 προσλήψεις τεχνικών ειδικών καθηκόντων στο Πυροσβεστικό Σώμα

Αρχείο Intime
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Σε 19 προσλήψεις πυροσβεστικού προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων προχωρά το Πυροσβεστικό Σώμα καθώς δημοσιεύθηκε σήμερα η σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού.

Ειδικότερα, προκηρύσσονται 19 προσλήψεις ιδιωτών ως πυροσβεστικού προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων κατηγορίας Τεχνικών για το έτος 2026, «στο πλαίσιο της συνεχούς ενίσχυσης του Πυροσβεστικού Σώματος».

Η κατανομή των 19 θέσεων, διαμορφώνεται ως εξής:

-Πέντε θέσεις Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων κατηγορίας Τεχνικών

-Πέντε θέσεις Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων

-Πέντε θέσεις Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων

-Τέσσερις θέσεις Αμαξωμάτων (Φανοποιών).

Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού θα στελεχώσουν το Α΄ Πυροσβεστικό Συνεργείο Αθηνών και το Β΄ Πυροσβεστικό Συνεργείο Θεσσαλονίκης.

Οι αιτήσεις συμμετοχής, μαζί με τα απαιτούμενα και κατά περίπτωση πρόσθετα δικαιολογητικά, υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, από την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Πυροσβεστικού Σώματος, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για την προκήρυξη, τα απαιτούμενα προσόντα, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.fireservice.gr/el_GR/-/prokeryxe-diagonismou-proslepses-dekaennea-19-idioton-os-pyrosbestikou-prosopikou-eidikon-kathekonton-kategorias-technikon-gia-to-etos-2026

Πυροσβεστικό Σώμα

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