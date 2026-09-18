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Στο ΠΑΣΟΚ ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης – Ανδρουλάκης: “Χαίρομαι που θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή”

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Συνάντηση με τον βουλευτή, Αλέξανδρο Αυλωνίτη είχε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στο γραφείο του στη Βουλή.

Ο κ. Αυλωνίτης εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

“Καλωσορίζω τον Αλέξανδρο Αυλωνίτη στην Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ, έναν Βουλευτή με έντονη παρουσία και κοινοβουλευτικό έργο. Χαίρομαι που θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή”, σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Αλέξανδρος Αυλωνίτης Νίκος Ανδρουλάκης ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

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