Τραμπ: Έγινε σημαντική πρόοδος για τη δημιουργία αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Πολωνία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε απόψε ότι επιτεύχθηκε «σημαντική πρόοδος» για τη δημιουργία μιας αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Πολωνία, χαιρετίζοντας τη «σθεναρή ηγεσία» του Πολωνού ομολόγου του, Κάρολ Ναβρότσκι.

«Αν συμβεί, η τοποθεσία θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα. Θα είναι ένα ιστορικό βήμα για τη Μεγάλη Αμερικανοπολωνική Συμμαχία μας», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στη γειτονική Ουκρανία, το 2022, η Πολωνία πίεζε ώστε να αυξηθεί η παρουσία των συμμάχων της στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Τον Ιούνιο, ο υπουργός Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις είπε ότι το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ήταν ανοιχτό στην πρόταση της Βαρσοβίας για μια μόνιμη στρατιωτική παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων στη χώρα, όμως δεν είχε ληφθεί κάποια οριστική απόφαση.

Ο υπουργός συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομόλογό του, τον Πιτ Χέγκσεθ, τον Ιούνιο στις Βρυξέλλες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ