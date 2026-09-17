MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Έγινε σημαντική πρόοδος για τη δημιουργία αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Πολωνία

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε απόψε ότι επιτεύχθηκε «σημαντική πρόοδος» για τη δημιουργία μιας αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Πολωνία, χαιρετίζοντας τη «σθεναρή ηγεσία» του Πολωνού ομολόγου του, Κάρολ Ναβρότσκι.

«Αν συμβεί, η τοποθεσία θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα. Θα είναι ένα ιστορικό βήμα για τη Μεγάλη Αμερικανοπολωνική Συμμαχία μας», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στη γειτονική Ουκρανία, το 2022, η Πολωνία πίεζε ώστε να αυξηθεί η παρουσία των συμμάχων της στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Τον Ιούνιο, ο υπουργός Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις είπε ότι το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ήταν ανοιχτό στην πρόταση της Βαρσοβίας για μια μόνιμη στρατιωτική παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων στη χώρα, όμως δεν είχε ληφθεί κάποια οριστική απόφαση.

Ο υπουργός συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομόλογό του, τον Πιτ Χέγκσεθ, τον Ιούνιο στις Βρυξέλλες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ντόναλντ Τραμπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ: Η εισαγγελική παρέμβαση για τυχόν ευθύνες του ΙΣΑ αναδεικνύει την ανεπάρκεια των μηχανισμών ελέγχου

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Πολωνικά μαχητικά απογειώθηκαν λόγω ρωσικών πληγμάτων με drones στην Ουκρανία – Ανεστάλη η λειτουργία δύο αεροδρομίων

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 18 ώρες πριν

Μητροπολίτης Μόρφου για Μαζωνάκη: Τον έσωσαν η πίστη και η πίστα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

ΚΝΕ: Καταγγέλλουμε τις απαράδεκτες ποινές απέναντι σε νέους στρατευμένους που συμμετείχαν στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Μετρό Θεσσαλονίκης: Έκλεισε προσωρινά ο σταθμός “Αγία Σοφία” – Εκκενώθηκε λόγω καπνών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Γιώργος Μαζωνάκης: Ανεπιθύμητοι στις φυλακές οι γιατροί, κρέμασαν πανό “για πάντα Μαζώ”