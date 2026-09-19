Πακιστάν: Μακελειό με 31 νεκρούς από επίθεση σε αστυνομικό συγκρότημα στην πόλη Κοχάτ

Τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν από την επίθεση σε αστυνομικό συγκρότημα στην Κοχάτ, στο βορειοδυτικό Πακιστάν.

Όχημα παγιδευμένο με εκρηκτικά έπεσε πάνω στο αστυνομικό τμήμα, την ώρα που αστυνομικοί και μέλη των οικογενειών τους βρίσκονταν σε τέμενος μέσα στο συγκρότημα για την προσευχή της Παρασκευής.

Ο απολογισμός των θυμάτων αυξήθηκε από τους αρχικά 16 νεκρούς στους 31, καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν στα συντρίμμια. Δεκάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ ορισμένοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθεί περαιτέρω ο αριθμός των νεκρών.

Ανταλλαγή πυρών μετά την έκρηξη

Η επίθεση δεν περιορίστηκε στην έκρηξη του παγιδευμένου οχήματος. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, μετά την ισχυρή έκρηξη ένοπλοι επιχείρησαν να εισέλθουν στο αστυνομικό συγκρότημα.

Ακολούθησε ανταλλαγή πυρών με τις δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες κινητοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν τους ενόπλους και να ασφαλίσουν την περιοχή.

Η αρχική έκρηξη προκάλεσε σοβαρές ζημιές στις εγκαταστάσεις, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται για τον εντοπισμό ανθρώπων που ενδέχεται να έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια.

Συχνές οι επιθέσεις στην περιοχή

Η Κοχάτ βρίσκεται στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα, στο βορειοδυτική Πακιστάν, μία περιοχή όπου έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα αλλεπάλληλες επιθέσεις εναντίον αστυνομικών και άλλων δυνάμεων ασφαλείας.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει υπάρξει οριστική επιβεβαίωση από τις πακιστανικές αρχές για την ταυτότητα των δραστών ή την οργάνωση που βρίσκεται πίσω από την επίθεση.

Οι πληροφορίες σχετικά με την ευθύνη για το χτύπημα παραμένουν αντικρουόμενες, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εξακριβώσουν πώς οργανώθηκε η επίθεση και πόσοι δράστες συμμετείχαν σε αυτή.

Ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς αρκετοί από τους τραυματίες δίνουν μάχη για τη ζωή τους και οι επιχειρήσεις διάσωσης δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.