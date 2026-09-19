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Τι προβλέπει το deal του Τραμπ για τη Γροιλανδία: Η ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ και το “μπλόκο” σε Κίνα και Ρωσία

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THESTIVAL TEAM

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Συμφωνία για την ασφάλεια της Γροιλανδίας ανακοίνωσε πριν από μερικές ώρες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με την Ουάσινγκτον να διασφαλίζει, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, ότι η Κίνα και η Ρωσία δεν θα μπορούν να δημιουργήσουν στρατιωτικές βάσεις ή να αναπτύξουν στρατεύματα στο στρατηγικής σημασίας νησί της Αρκτικής.

Η συμφωνία, που επιτεύχθηκε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Δανίας και Γροιλανδίας, ενισχύει τον ρόλο των ΗΠΑ στην περιοχή και προβλέπει τη δυνατότητα ανάπτυξης αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας, καθώς και τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό επενδύσεων από χώρες που η Ουάσινγκτον θεωρεί αντιπάλους.

Αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε ότι η συμφωνία «διασφαλίζει πως η Κίνα και η Ρωσία δεν μπορούν να διαθέτουν βάση στη Γροιλανδία, ότι δεν μπορούν να στείλουν στρατεύματα εκεί και ότι υπάρχουν οι απαραίτητοι μηχανισμοί για την αποτροπή οποιασδήποτε επένδυσης σε ευαίσθητους τομείς».

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκτούν τη δυνατότητα «να ενεργούν στη Γροιλανδία όπως κρίνουν αναγκαίο προκειμένου να διαφυλάξουν την ασφάλεια και την άμυνα της αμερικανικής ηπείρου», ενώ η συμφωνία επιτρέπει την αύξηση του αριθμού των αμερικανικών βάσεων στο νησί, ανάλογα με τις ανάγκες.

Γροιλανδία Ντόναλντ Τραμπ

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