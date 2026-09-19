Κουαμέ ενόψει του Άρης-Ηρακλής: “Τα τοπικά ντέρμπι είναι πάντα δύσκολα”

Ο Κρίστιαν Κουαμέ παρέθεσε τις σκέψεις του στα κανάλια Novasports εν όψει του σημερινού εντός έδρας ντέρμπι του Άρη με τον Ηρακλή, τονίζοντας πως η νίκη είναι επιτακτική για τους γηπεδούχους ώστε να βρούνε τα πατήματά τους και να ζεστάνουν ξανά τους φίλους του Άρη.

«Ξεκινήσαμε πολύ καλά με δύο νίκες, αλλά τα πράγματα δυσκόλεψαν στα ντέρμπι. Με τη δουλειά που κάνουμε, πιστεύω να βρούμε τον εαυτό μας και θα επιστρέψουμε στον δρόμο των νικών», δήλωσε αρχικά ο Ιβοριανός στο σχόλιο του.

Για το πρόβλημα στο γκολ: «Μπορούμε να βρούμε πολλές δικαιολογίες για το ότι δεν σκοράρουμε. Το θέμα είναι να είμαστε συμπαγείς ως ομάδα, όπως τώρα, και να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο για να φέρουμε αυτό που επιδιώκει η ομάδα».

Σημειώνοντας στη συνέχεια: «Τα τοπικά ντέρμπι είναι πάντα δύσκολα. Πρέπει να παλέψουμε για τη νίκη. Δεν ευχαριστήσαμε τον κόσμο στα προηγούμενα ματς, αλλά θα τους έχουμε στο πλευρό μας και ελπίζουμε να πάρουμε τη νίκη».

Ενώ για την ομάδα: «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στον Άρη. Όλο το τεχνικό τιμ, οι παίκτες, οι άνθρωποι στην ομάδα μου φέρονται πολύ καλά και είναι κάτι που βγαίνει μέσα στο γήπεδο».