Νίκος Δένδιας: Στα τέλη του 2026 θα παράγουμε 15.000 drones τον χρόνο στα εργοστάσια του ΥΠΕΘΑ

To διεθνές γεωπολιτικό πλαίσιο, τις σύγχρονες προκλήσεις αλλά και τις προοπτικές για τις Ένοπλες Δυνάμεις, προκειμένου να ανταποκρίνονται πλήρως στις επιχειρησιακές ανάγκες, παρουσίασε σήμερα ο Νίκος Δένδιας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας σε άρθρο του «Οι Μεγάλες Ιδέες» στην Ειδική Έκδοση του Capital.gr και της εφημερίδας «Κεφάλαιο», σε συνεργασία με τους New York Times, αναφέρθηκε στην «Ατζέντα 2030» γνωστοποιώντας πως μέχρι τα τέλη του 2026, τα εργοστάσια του ΥΠΕΘΑ θα μπορούν να παράγουν έως και 15.000 drones ετησίως.

Με το μήνυμα πως «οι Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν σήμερα την απόδειξη ότι η Πατρίδα μας μπορεί να παράγει πλούτo», ο Νίκος Δένδιας μίλησε για την παραγωγή των δικών μας αμυντικών συστημάτων (όπως των drones) αλλά και του αντι-drone συστήματος «Κένταυρος», «Υπερίωνας», «Τηλέμαχος» και «Τεύκρος».

Αναλυτικά το άρθρο του Νίκου Δένδια:

“Σε έναν κόσμο που μετασχηματίζεται με πρωτοφανή ταχύτητα, η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα ενόψει μεγάλων προκλήσεων αλλά και ευκαιριών. Οι γεωπολιτικές, τεχνολογικές, ενεργειακές και κλιματικές προκλήσεις, αλλάζουν όλα όσα γνωρίζαμε και αποδομούν παγιωμένες αντιλήψεις. Όμως, παράλληλα, ανοίγουν νέους ορίζοντες και τεράστιες προοπτικές.

Στο νέο τοπίο που αναδύεται, το ερώτημα για την Ελλάδα είναι: Σε ποια κατάσταση επιθυμεί να βρίσκεται τις επόμενες δεκαετίες και ποια θέση φιλοδοξεί να καταλάβει στον διεθνή καταμερισμό ισχύος; Με ισχυρή αυτοπεποίθηση, αλλά και με πίστη και εμπιστοσύνη στις υψηλές δυνατότητες των νέων «μυαλών» της Πατρίδας, αλλά και ευρισκόμενη σε κρίσιμη γεωπολιτική θέση, πώς μπορεί να χαράξει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της και τους στόχους της;

Πλέον, είναι κοινός τόπος ότι η αδράνεια δεν μπορεί να είναι επιλογή.

Κάθε εποχή δημιουργεί τις δικές της «Μεγάλες Ιδέες». Η δική μας πρόκληση είναι να διαμορφώσουμε τη Μεγάλη Ιδέα για την Ελλάδα των παιδιών μας. Να αποσαφηνίσουμε ποια Ελλάδα θέλουμε μετά το 2030 και ποια στρατηγική θα μας οδηγήσει εκεί.

Πριν από 2.500 χρόνια, οι Αρχαίοι Έλληνες «γέννησαν» ιδέες που ακόμη και σήμερα εξακολουθούν να επηρεάζουν τη ζωή μας, από την πολιτική, την επιστήμη και τη φιλοσοφία, μέχρι την τέχνη και τον ίδιο τον άνθρωπο.

Σήμερα, αντλώντας δύναμη από την πλούσια παρακαταθήκη των προγόνων μας, πρέπει να συμφωνήσουμε στο συλλογικό όραμα που θα οδηγήσει τη χώρα στη νέα εποχή.

Κοινή πεποίθηση είναι ότι το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα χτιστεί η νέα «Μεγάλη Ιδέα» του Ελληνισμού είναι η ποιότητα της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, η ισχύς των θεσμών μας, η ακτινοβολία του πολιτισμού μας, η ισχυρή άμυνα και η ασφάλεια.

Για να γίνει αυτό, η Ελλάδα οφείλει να αναπτύξει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Να αναδειχθεί στους τομείς της καινοτομίας, της τεχνολογίας και της γνώσης.

Οφείλουμε να μετατρέψουμε την Πατρίδα μας σε μια κυψέλη αριστείας, στην οποία θα υπάρξουν οι προϋποθέσεις, τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις, να δημιουργήσουν.

Η μεγάλη πρόκληση είναι να εγκαταλείψουμε οριστικά τη λογική της διαχείρισης του χθες. Η Ελλάδα του αύριο δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω στις παθογένειες ενός παραγωγικού μοντέλου που εξαντλείται στην κατανάλωση, την κρατική εξάρτηση και τη διαχείριση των λανθασμένων επιλογών του παρελθόντος.

Η Άμυνα είναι ίσως το πιο καθαρό πεδίο για να δει κανείς αυτή την ανάγκη αλλαγών και τις νέες δυνατότητες που ανοίγονται. Γιατί εκεί το ερώτημα «τι μας οδηγεί;» αποκτά την πιο σκληρή και επιτακτική του μορφή. Σχετίζεται με την ίδια την ύπαρξή μας ως έθνους. Και η απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι ένα νέο υπόδειγμα για τη δημιουργία μιας ισχυρής Ελλάδας για τη δεκαετία του 2030 και πέραν.

Τις προηγούμενες δεκαετίες, η αμυντική πολιτική αντιμετωπιζόταν ως ζήτημα δαπάνης. Το κράτος αγόραζε οπλικά συστήματα, χωρίς όμως να αποκτά αντίστοιχη παραγωγική, τεχνολογική ή βιομηχανική ικανότητα. Το αποτέλεσμα ήταν η χώρα να δαπανά τεράστιους πόρους για την ασφάλειά της, χωρίς η δαπάνη αυτή να μετατρέπεται σε αντίστοιχη εθνική παραγωγική ισχύ.

Το πρότυπο αυτό ήδη αλλάζει. Πλέον, δεν αντιμετωπίζουμε την εθνική ασφάλεια ως απλή αγορά οπλικών συστημάτων, αλλά ως επένδυση. Η Άμυνα παύει να αποτελεί αποκλειστικά βάρος για τον κρατικό προϋπολογισμό και καθίσταται παράγοντας δημιουργίας εθνικού πλούτου, οικονομικής ανάπτυξης, τεχνογνωσίας υψηλής προστιθέμενης αξίας και συμβάλλει στη βελτίωση του εξωτερικού ισοζυγίου.

Από το 2023 υλοποιούμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στις Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας, την «Ατζέντα 2030», με στόχο να είναι οι ισχυρότερες στην ιστορία μας, όπως και από τις ισχυρότερες στην Ευρώπη. Η «Ατζέντα 2030» δεν αποτελεί απλώς ένα σχέδιο αναδιοργάνωσης των Ενόπλων Δυνάμεων. Εγκαινιάζει μια σύγχρονη φιλοσοφία που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις των καιρών και δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα στην Εθνική Άμυνα.

Για πρώτη φορά, συγκροτείται μεθοδικά και με συγκεκριμένο σχεδιασμό ένα ολοκληρωμένο αμυντικό οικοσύστημα καινοτομίας. Δημιουργείται μια σύγχρονη Δομή Δυνάμεων, υλοποιείται ένας μακροπρόθεσμος, 20ετής προγραμματισμός αμυντικών εξοπλισμών και διασφαλίζεται η ουσιαστική συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, με ποσοστό τουλάχιστον 25% στα εξοπλιστικά προγράμματα.

Παράλληλα, η Ελλάδα περνά από την αγορά στην παραγωγή. Αναπτύσσουμε και παράγουμε δικά μας αμυντικά συστήματα, όπως το αντι-drone σύστημα «Κένταυρος», τον «Υπερίωνα», τον «Τηλέμαχο», τον «Τεύκρο». Στα τέλη του 2026 θα παράγουμε 15.000 drones ετησίως από τα εργοστάσια του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Ήδη, από τα συμβασιοποιημένα εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 7 δισ. ευρώ, 1,5 δισ. ευρώ διοχετεύεται στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα προγράμματα του πολυεπίπεδου Θόλου και της κατασκευής των νέων φρεγατών Belharra, στα οποία μετέχει μεγάλος αριθμός ελληνικών εταιρειών.

Η «Ατζέντα 2030» μπορεί να ιδωθεί ακριβώς μέσα από αυτό το πρίσμα. Όχι μόνο ως μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και ως αλλαγή υποδείγματος.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν σήμερα την απόδειξη ότι η Πατρίδα μας μπορεί να παράγει πλούτο, να δημιουργεί προστιθέμενη αξία, να εξοικονομεί πόρους και να οικοδομεί ένα βιώσιμο και παραγωγικό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης. Ένα μοντέλο που ενισχύει την παραγωγική μας βάση, βελτιώνει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και συμβάλλει στην αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και του εισοδήματος των πολιτών.

Γιατί η αμυντική ισχύς δεν είναι αποκομμένη από την οικονομική ισχύ. Αντίθετα, η οικονομική ισχύς αποτελεί θεμέλιο της εθνικής ισχύος και βασική προϋπόθεση για την εθνική μας επιβίωση. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημά μας: Μια Ελλάδα παραγωγικά δυναμική, τεχνολογικά προηγμένη και αμυντικά ισχυρότερη από ποτέ, πρωταγωνίστρια στην ευρύτερη περιοχή και στην Ε.Ε.

Τελικά, η Μεγάλη Ιδέα της εποχής μας, αυτή που μας οδηγεί, είναι η πίστη στις δυνατότητες των Ελλήνων. Στο ελληνικό δαιμόνιο, στη γνώση, στη δημιουργικότητα, στην εξωστρέφεια, στην ικανότητά μας να καινοτομούμε, να επιχειρούμε, να δημιουργούμε”.

Πληροφορίες από OnAlert.gr