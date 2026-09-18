Νατσιός: Δεν υπάρχει ενδεχόμενο προεκλογικής ή μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία ή άλλο κόμμα

Την διαβεβαίωση πως η «Νίκη» θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές, επανέλαβε ο πρόεδρος του κόμματος Δημήτρης Νατσιός, σε συνέντευξή του στο Pontos TV ενώ απέκλεισε κατηγορηματικά οποιοδήποτε ενδεχόμενο προεκλογικής ή μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία ή άλλο κόμμα.

Αναφερόμενος ειδικότερα στη Ν.Δ, είπε πως «δεν μπορείς να συνεργαστείς σε μια κυβέρνηση, γιατί έχουμε και ταυτοτικές διαφορές, που ψήφισε τον ψευτογάμο των ομοφυλοφίλων, που έχει διαλύσει τον πρωτογενή τομέα μέσω του σκανδάλου του εγκλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ; Όταν ανέλαβε την εξουσία ο κ. Μητσοτάκης το 2019, τρία πράγματα πήρε για να τα ελέγχει την ΕΡΤ, το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και την ΕΥΠ. Ελέγχω την επικοινωνία, και ελέγχω μέσω παρακολουθήσεων και τις γυναίκες των υπουργών μου».

Κληθείς να σχολιάσει τις εξαγγελίες της κυβέρνησης στη ΔΕΘ, ο κ. Νατσιός έκανε λόγο για μέτρα-κοροϊδία που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

Αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση, ο πρόεδρος της Νίκης επανέλαβε τη θέση του κόμματός του για τους φόρους στις τιμές των καυσίμων.

«Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην πατρίδα μας είναι 70 λεπτά το λίτρο για την αμόλυβδη, όταν το ελάχιστο ευρωπαϊκό όριο είναι περίπου 36 λεπτά».

Σε ότι αφορά το δημογραφικό ο κ. Νατσιός υποστήριξε πως «αν δεν αναταχθεί δημογραφικώς η πατρίδα μας, οδεύουμε δυστυχώς ολοταχώς προς ιστορική ευθανασία».